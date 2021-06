Thomas Pesquet de retour dans la Station après sa sortie dans l’espace

Thomas Pesquet comptabilise désormais 26 heures et 15 minutes passées en sortie spatiale.

L’astronaute français Thomas Pesquet a regagné sans encombre dimanche l’intérieur de la Station spatiale internationale (ISS) après une nouvelle sortie dans l’espace de plus de six heures, consacrée à l’installation de nouveaux panneaux solaires sur l’ISS.

C’est la quatrième sortie de Thomas Pesquet dans l’espace, et la seconde lors de cette mission, menée avec son co-équipier américain Shane Kimbrough.

À 11H42 GMT (13h42 HB), les deux hommes, arrivés à bord de la Station fin avril, ont mis en route la batterie interne de leur combinaison, puis ont ouvert l’écoutille du sas de décompression de l’ISS.

Thomas Pesquet, est sorti dans le vide en premier, suivi de son coéquipier.

Durant 6h28, les astronautes ont fini de positionner, fixer, brancher et déployer un premier panneau solaire nouvelle génération, long de 19 mètres, et commencé à en installer un second.

Appelés iROSA, ces panneaux solaires sont censés augmenter les capacités de production d’énergie de l’ISS et ont été livrés par un cargo de SpaceX.

«La sortie dans l’espace effectuée aujourd’hui par Shane Kimbrough et Thomas Pesquet s’est officiellement terminée à 14H10» (18H10 GMT et 20h10 HB), a fait savoir la Nasa.

Les deux «mécanos» avaient entamé l’installation du premier panneau solaire mercredi. Mais la mission avait été troublée par plusieurs contretemps, notamment à cause de soucis concernant la combinaison de Shane Kimbrough.

«On va retourner dans le vide de l’espace pour finir le travail de la 1e sortie (déploiement du 1er panneau solaire) et pour installer le 2nd», avait détaillé Thomas Pesquet sur les réseaux sociaux dimanche matin, se réjouissant de la perspective d’une «incroyable journée».

La Nasa prévoit une nouvelle sortie dans l’espace le 25 juin pour que le duo termine l’installation du deuxième panneau solaire.

Thomas Pesquet comptabilise désormais 26 heures et 15 minutes passées en sortie spatiale.

C’est la quatrième fois que les deux astronautes flottent ensemble en apesanteur, accrochés à la Station spatiale filant à 400 kilomètres au-dessus de la Terre, après avoir déjà effectué deux sorties dans l’espace côte à côte en 2017, et une mercredi.

Il s’agit de la 240e sortie spatiale de l’histoire de l’ISS.