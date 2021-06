Le centre commercial de l’Hydrion proposait ce samedi des animations de freestyle football. L’occasion de découvrir dribbles et jonglages de Gauthier Fayolle, sept fois champion du monde. Sur la pelouse, on croisait aussi Norman Habri qui a 4 Guinness World Records à son actif et Jordan Meunier, freestyler football professionnel, vice-champion du monde en 2016.