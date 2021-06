Le débrief de la 10e journée: L’Italie imbattable, le Pays de Galles qualifié, la Suisse attend et Thorgan Hazard forfait pour la Finlande

Tout ce qu’il faut retenir de cette dixième journée de l’Euro 2020 compilé en un seul article.

1. L’Italie fait le sans-faute, le Pays de Galles qualifié

L’Italie continue d’impressionner! Auteur d’un match de nouveau très appliqué face au Pays de Galles de Gareth Bale, l’équipe de Roberto Mancini conclut sa phase de groupe par une troisième victoire de rang. Impressionnant depuis le 11 juin, les Italiens se placent désormais comme une des équipes favorites à la victoire finale. «Grâce» à leur courte défaite, le Pays de Galles reste devant la Suisse au «goal-average» et se qualifie, sans devoir attendre, pour les 1/8e de finale.

2. La Suisse (quasi) qualifiée, la Turquie éliminée

Suite à ça victoire 3-1 face à la Turquie, l’équipe emmenée par un Shaqiri intraitable se classe troisième du groupe A et fait un grand pas envers la qualification. En effet, avec quatre unités, les Suisses devraient probablement être dans les trois meilleurs troisièmes, qui sont qualifiés pour les 1/8e de finale. En revanche, les Turcs repartent la tête basse, avec 0 point et un maigre but inscrit en trois rencontres. C’est une grande désillusion pour les hommes de Senol Günes, que beaucoup voyaient aller plus loin dans la compétition.

3. Thorgan Hazard out, Nacer Chadli in

On s’y attendait un petit peu, c’est désormais officiel: Thorgan Hazard est forfait pour le déplacement des Diables face à la Finlande en Russie. Légèrement touché au ligament intérieur de la jambe gauche, le frère d’Eden est resté à Tubize, par précaution. Il est donc le second Belge forfait, après Timothy Castagne, blessé et out jusqu’à la fin de l’Euro. Bonne nouvelle, néanmoins, Nacer Chadli est quant à lui bien du voyage et figure comme le favori pour remplacer l’ailier de poche de Dortmund.

4. Thierry Henry impressionne

Durant un entrainement des Diables Rouges, l’entraineur adjoint de Roberto Martinez a montré qu’il n’avait rien perdu de sa palette technique. Il a envoyé un coup franc en pleine lucarne, laissant pantois Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, qui se sont «insurgés» de cette performance. Un chouette moment avant le match de lundi à 21h, face à la Finlande.