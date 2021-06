Verlaine fait deux gros transferts d’un coup

On s’est activé dans les coulisses, à Verlaine. -Doc

Ça n’est pas un mais deux joueurs de Wiltz, D1 luxembourgeoise, qui arrivent chez les Taureaux. Pita Schimei et Eric Kaba s’ajoutent au groupe.

Toujours à la recherche de solutions pour compléter son noyau, pour compenser la lourde blessure de Jason Bola et, surtout, le départ de Nathan Gosselain vers le RFC Liège, Verlaine a mis les bouchées ces dernières heures. Ce n’est pas un mais deux joueurs qui arrivent, de D1 luxembourgeoise et de Wiltz en particulier. D’abord Pita Schimei, un médian défensif de 21 ans qui a été formé à Verviers et Eupen. C’est d’ailleurs dans le club germanophone que Marc Segatto le repéra. L’autre recrue se nomme Eric Kaba. Ce défenseur de 20 ans a joué 575 minutes avec Wiltz cette saison. Ces deux renforts devraient clôturer le mercato verlainois.