4.000 enfants en famille d’accueil, mais il manque de familles candidates

Une publicité accrue a permis ces derniers mois de faire gonfler les candidatures pour devenir famille d’accueil en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Mais la demande est importante et il manque chaque année plusieurs centaines de ces familles, prêtes à accueillir un enfant ou adolescent en urgence (jusqu’à 45 jours), pour une période courte (quelques mois) ou à long terme (souvent plusieurs années). Le constat a été posé dimanche par les acteurs du secteur, en marge de la présentation de la réédition d’«Un nid pour Wazou», un livre conçu comme outil pédagogique pour les enfants placés en famille d’accueil.

«Être famille d’accueil, c’est un superbe acte citoyen», résume Xavier Verstappen, président de la Fédération des Services d’accompagnement en accueil familial (SAAF). Ces services, il y en a 16 en FWB, qui opèrent à travers 25 antennes sur tout le territoire. Depuis que le site centralisé familledaccueil.be a été lancé il y a quelques mois, les candidatures de familles (bénévoles) se sont multipliées, mais on continue d’en manquer. «Il manque environ 600 familles par an, et cela concerne aussi bien l’accueil d’urgence que le court terme et le long terme», rappelle dimanche Guy De Backer, porte-parole de la fédération des SAAF. Ce sont donc autant d’enfants qui ont besoin d’un éloignement d’urgence ou dont on a conseillé ou imposé (par le juge de la jeunesse ou le service de protection de la jeunesse) le placement, pour lesquels on ne trouve pas de solution idéale.

Environ 7.000 enfants, en FWB, vivent hors de leur foyer d’origine, dont 4.000 sont placés en famille d’accueil. Sur ces 4.000, environ 2.300 sont accompagnés par des SAAF, car ces derniers ont eux aussi une capacité limitée, explique Guy De Backer. Or, «selon le nouveau Code de l’Aide à la Jeunesse, l’accueil familial doit être la première piste envisagée, après celle de la réintégration dans la propre famille de l’enfant», pointe-t-il.

Les SAAF ont l’avantage d’offrir un accompagnement pluridisciplinaire, d’encadrer le cas échéant les rencontres avec les parents, et d’opérer une sélection des familles candidates à l’accueil, ce qui prend plusieurs mois. «Nous cherchons toujours des familles ‘pour’ les enfants, et pas l’inverse», explique le porte-parole.