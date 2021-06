Intempéries: quelques inondations en Flandre orientale après les orages et les fortes pluies

Un violent orage a traversé la Belgique dans la nuit de samedi à dimanche, laissant derrière lui quelques dégâts dans certaines régions de Flandre orientale.

Ici et là, des rues ont été inondées, ainsi que des caves et des garages, mais ce sont les pompiers qui ont eu le plus de travail pour dégager la chaussée, inondée de boue.

La zone de secours des Ardennes flamandes a notamment reçu 115 appels, tandis que des pluies torrentielles se sont abattues à Wetteren, en même temps que l’orage, inondant plusieurs rues. Les pompiers de la région ont reçu des appels pour des caves et garages inondés mais l’essentiel de leur travail s’est concentré sur le nettoyage des routes et de la boue qui s’y est accumulée.

Dans le sud de la province, les pompiers ont également été mobilisés pour les mêmes raisons, mais aussi pour des plaques d’égout mal fixées.