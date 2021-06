Plus faible augmentation quotidienne de cas de virus en Inde depuis près de trois mois

L’Inde a enregistré 58.419 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures dimanche, soit le chiffre quotidien le plus bas depuis près de trois mois, alors que la deuxième vague de la pandémie continue de s’atténuer dans le pays.

Le nombre total de cas a grimpé à 29,88 millions, selon un bulletin du ministère fédéral de la Santé, soit le deuxième plus grand nombre d’infections au coronavirus au monde après les États-Unis.

Les infections quotidiennes ont atteint leur niveau le plus bas depuis le 24 mars, date à laquelle l’Inde avait enregistré 53.476 cas, selon les données du site de l’Université Johns Hopkins.

Ces chiffres quotidiens représentent un net ralentissement par rapport au pic de la deuxième vague, début mai, lorsque l’Inde enregistrait plus de 400.000 contaminations par jour.

Au total, 1.576 décès ont été signalés dimanche, ce qui en porte le nombre total à 386.713, selon le ministère.

Selon les experts, les infections au coronavirus et les décès qui y sont liés en Inde sont probablement beaucoup plus élevés en raison d’un sous-comptage par les organismes gouvernementaux.

De nombreux États indiens ont commencé à assouplir les mesures de confinement régionales dans le contexte de la diminution d’amplitude de la deuxième vague.

Les tribunaux et le gouvernement fédéral ont toutefois exhorté les gouvernements régionaux à assurer une distance physique et un comportement approprié face au coronavirus, alors que des foules énormes se pressaient sur les marchés et dans les centres commerciaux.

Randeep Guleria, médecin et conseiller du gouvernement, a également averti qu’une troisième vague pourrait frapper l’Inde dans six à huit semaines si la population baisse la garde.

Le principal défi de l’Inde reste la vaccination de son immense population, a-t-il déclaré. Jusqu’à présent, seuls 3,8% des plus de 1,3 milliard d’habitants que compte l’Inde ont été entièrement vaccinés contre le Covid-19.