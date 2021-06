Qui est oBelgix ? | Prochain objectif ? Les championnats du monde | 1200 km en 12 jours dans les Alpes: 10 infos qui font du bien

L’info peut avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1 Des bonbons-trèfles qui ont du cœur

À Trémouroux, Caroline, Arnaud et leurs enfants, Romain et les jumeaux Florian et Lucas, ont commencé à fabriquer des bonbons durs. Porte-bonheurs.

2 4 703 km à vélo en Belgique pour venir en aide aux enfants

Du 1er au 31 juillet, le Namurois Marc Vinderick va parcourir 4 703 km à vélo en Belgique pour venir en aide aux enfants atteints du cancer ou d’une maladie du sang.

3 Esperanzah! aura lieu, en plus petit

Alors qu’il avait été postposé l’année passée et que les murs de l’abbaye qui l’accueille sont plus que jamais en délicatesse, le festival Esperanzah!

4 La belle histoire du sauvetage d’un faon

Trois Gaumais ont sauvé un faon, avec une patte cassée. L’animal sera bientôt relâché dans un bois clôturé, avant de retrouver la vie sauvage.

5 Bilan positif pour la réserve naturelle du moulin de Val-Dieu

Dix ans après sa création, la réserve naturelle du moulin du Val-Dieu abrite une belle diversité de faune et de flore.

6 A Durbuy, les poules picorent à leur guise

Chez les Dochain, on est agriculteur de père en filles. Elles sont trois et ont la même passion pour l’environnement et le goût de l’élevage.

7 Prochain objectif ? Les Championnats du monde au Japon

Maxime Gentges (Malmedy) revient de Croatie avec une cinquième place lors de la finale au cheval-d’arçons de la Coupe du monde.

8 1200 km dans les Alpes

Le parapentiste, Tom de Dorlodot se lance pour une nouvelle course de 1 200 km dans les Alpes

9 PHOTOS| Waterloo sera la première gare de l’ère moderne

Elle est la première d’une dizaine de gares de moyenne envergure à avoir été totalement construite en fonction d’un nouveau concept modulable et durable. Plus accessibles et connectée aux autres transports et durables.

10 Qui est oBelgix ? Ce fier supporter de la Belgique. Et pas que pour le foot

Nicolas Dardenne. Fils d’agriculteurs originaire de Roux-Miroir (Incourt), il est l’un des visages les plus connus des supporters de notre équipe nationale belge de football, sinon le plus connu. En cause, évidemment, son costume, emprunté au célèbre personnage de bande dessinée gaulois. Irréductible supporter parmi les irréductibles, cet homme d’affaires – qui est à la tête de deux entreprises à Bruxelles – est aussi papa de deux enfants. Fan de foot, «des Diables en particulier», depuis toujours, il nous raconte cette histoire inattendue qui l’a mené à être un des fiers représentants de notre équipe en tribune.

