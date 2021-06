Vive émotion pour le sélectionneur hongrois Marco Rossi après le partage face à la France

Marco Rossi n’a pu laisser échapper quelques larmes, en conférence de presse, après le point engrangé face aux Bleus.

Le sélectionneur de la Hongrie vantait les mérites de ses joueurs, qui ont tenu les champions du monde français en échec (1-1) samedi à Budapest dans le cadre de la 2e journée du groupe F de l’Euro.«Mon équipe a joué un très bon match, exceptionnel d’un point de vue tactique. Ils ont joué avec beaucoup de courage et beaucoup de cœur, je ne peux que les remercier.», déclare Marco Rossi au média hongrois M4 Sport.

Quelques minutes plus tard en conférence de presse, l’Italien a laissé échapper quelques larmes au moment d’évoquer la prestation de ses troupes contre le champion du monde en titre. «Les joueurs ont très bien joué tactiquement, avec cœur et courage. On félicite souvent les entraîneurs dont les équipes gagnent, mais ce sont les joueurs qui sont en première ligne et qui gagnent. Avant ce match j’étais un peu inquiet, j’étais certain que la France gagnerait, car elle a des joueurs fantastiques. Mais peut-être que Dieu était avec nous aujourd’hui.»