62% d’efficacité pour le candidat vaccin de Cuba, selon le laboratoire

Le candidat vaccin cubain contre le Covid-19 a atteint une efficacité de 62% après l’injection de deux de ses trois doses prévues, un résultat intermédiaire qui dépasse les 50% exigés par l’OMS, a annoncé samedi le laboratoire qui l’a développé.

«Nous pouvons signaler que nous avons atteint 62% d’efficacité avec l’application de deux doses du vaccin (Soberana) 02», un résultat «réconfortant» car il prend en compte les variants qui circulent déjà dans le pays caribéen, a déclaré à la presse locale Vicente Verez, directeur de l’Institut Finlay des vaccins qui a conçu le sérum.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) exige une efficacité d’au moins 50% pour qu’un candidat soit accepté comme vaccin, a-t-il ajouté.

«Dans quelques semaines, nous aurons le fin mot de l’efficacité des trois doses, que nous attendons bien sûr supérieure», a-t-il aussi avancé.

Cuba travaille depuis treize mois sur cinq candidats vaccins dont deux, Soberana 02 et Abdala, ont achevé la troisième et dernière phase de test.

Les résultats, évalués par un comité indépendant de spécialistes cubains, seront soumis à l’autorité réglementaire pour «faire la demande officielle d’autorisation d’utilisation d’urgence» du vaccin dans les prochaines semaines, a déclaré Yuri Valdez, directeur adjoint de l’institut.

«Nous savons qu’en tant que gouvernement, nous n’avons pas été en mesure d’y mettre tout l’argent et le financement dont le projet avait besoin, et pourtant nous avons des résultats de classe mondiale», a déclaré le président cubain Miguel Diaz-Canel.

Cette annonce intervient alors que l’île connaît une forte résurgence de la maladie. Depuis le début de la pandémie, elle a enregistré 166.368 cas, dont 1.148 décès.

Les autorités ont lancé mi-mai une intervention sanitaire d’urgence avec les deux candidats vaccins dans la capitale et plusieurs provinces.

Plus de 4,3 millions de doses de Soberana 02 et d’Abdala ont été administrées au 16 juin. Environ 2,1 millions de personnes ont reçu une dose, près de 1,4 million deux doses et près de 794.000 trois doses.

Le gouvernement aspire à ce qu’en août, 70% des 11,2 millions d’habitants soient vaccinés, et toute la population avant la fin de l’année.

Sous embargo américain depuis 1962, Cuba a commencé à développer ses propres médicaments dans les années 1980. Sur les treize vaccins de son programme de vaccination, huit sont de production locale.