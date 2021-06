ANALYSE | Qui peut se qualifier et comment?

Trois équipes sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de l’Euro et une est éliminée. Avec un match restant à disputer pour chaque sélection, qui peut encore se qualifier et comment? Le point sur chaque groupe.

Les règles

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient directement. Les quatre meilleurs troisièmes (sur six) sont repêchés. En cas d’égalité de points entre plusieurs équipes d’un même groupe, c’est la différence dans les matches entre les équipes à égalité qui prévaut. Pour départager les meilleurs troisièmes, on compare le nombre de points pris, puis la différence de buts générale, le nombre de buts marqués, de victoires et enfin la discipline.

1) Groupe A

Italie: qualifiée.

Pays de Galles : qualifié en cas de victoire ou de nul contre l’Italie; ou en cas de défaite, si la Suisse ne bat pas la Turquie ou gagne mais ne rattrape pas sa différence de buts (-3 contre +2 avant les matches). Troisième en cas de défaite contre l’Italie et si la Suisse rattrape sa différence de buts.

Suisse: qualifiée en cas de victoire contre la Turquie si le pays de Galles perd contre l’Italie et se fait rattraper à la différence de buts. Troisième en cas de victoire insuffisante ou de nul contre la Turquie. Eliminée en cas de défaite contre la Turquie.

Turquie: troisième en cas de victoire contre la Suisse. Eliminée dans tous les autres cas.

2) Groupe B

Belgique: qualifiée.

Russie: qualifiée en cas de victoire contre le Danemark si la Finlande ne bat pas la Belgique ou en cas de victoire si la Finlande bat la Belgique de six buts ou plus. Troisième en cas de victoire contre le Danemark si la Finlande bat la Belgique d’un à cinq buts; ou en cas de nul si la Finlande ne bat pas la Belgique; ou en cas de défaite d’un but et en marquant au moins un but. Éliminée en cas de défaite 1-0 ou de plus d’un but contre le Danemark.

Finlande: qualifiée en cas de victoire contre la Belgique, ou en cas de nul si le Danemark bat la Russie, ou en cas de défaite d’un but et en marquant au moins deux buts si le Danemark gagne 1-0, ou en cas de défaite 2-1 si le Danemark gagne 1-0 et est moins bien classé sur la discipline. Troisième en cas de nul si le Danemark ne bat pas la Russie, ou en cas de défaite si le Danemark ne bat pas la Russie, ou en cas de défaite si le Danemark bat la Russie de deux buts ou plus, ou en cas de défaite 1-0 si le Danemark bat la Russie 1-0, ou en cas de défaite 2-1 si le Danemark bat la Russie 1-0 et est mieux classé sur la discipline. Éliminée en cas de défaite si le Danemark bat la Russie d’un but et en marquant au moins deux buts.

Danemark: qualifié en cas de victoire contre la Russie sur un autre score que 1-0 si la Finlande perd, ou en cas de victoire 1-0 si la Finlande perd 1-0, ou perd 2-1 et est moins bien classée sur la discipline. Troisième en cas de victoire contre la Russie si la Finlande gagne ou fait match nul, ou en cas de victoire 1-0 si la Finlande perd d’un but en marquant au moins deux buts, ou perd 2-1 et est mieux classée sur la discipline. Éliminé en cas de nul ou de défaite contre la Russie.

3) Groupe C

Pays-Bas: qualifiés.

Ukraine: qualifiée en cas de victoire ou de nul contre l’Autriche. Troisième en cas de défaite contre l’Autriche.

Autriche: qualifiée en cas de victoire contre l’Ukraine. Troisième en cas de nul ou de défaite contre l’Ukraine.

Macédoine du Nord: éliminée.

4) Groupe D

République tchèque: qualifiée en cas de victoire ou de nul contre l’Angleterre, ou en cas de défaite si la Croatie ne bat pas l’Écosse et ne rattrape pas sa différence de buts (-1/+2). Troisième en cas de défaite contre l’Angleterre si la Croatie bat l’Écosse et rattrape la différence de buts (-1/+2).

Angleterre: qualifiée en cas de victoire ou de nul contre la République tchèque, ou en cas de défaite si Croatie et Écosse font match nul, ou en cas de défaite si le gagnant de Croatie-Ecosse ne rattrape pas sa différence de buts (+1/-1/-2).

Croatie: qualifiée en cas de victoire contre l’Écosse permettant de rattraper le perdant de République tchèque-Angleterre à la différence de buts (-1/+2/+1). Troisième en cas de victoire contre l’Écosse si République tchèque et Angleterre font match nul, ou en cas de victoire ne permettant pas de rattraper le perdant de République tchèque-Angleterre à la différence de buts, ou en cas de nul contre l’Écosse. Éliminée en cas de défaite contre l’Écosse.

Écosse: qualifiée en cas de victoire contre la Croatie si l’Angleterre perd contre la République tchèque et se fait rattraper à la différence de buts (-2/+1). Troisième en cas de victoire contre la Croatie si l’Angleterre ne perd pas contre la République tchèque, ou en cas de victoire si l’Angleterre perd mais ne se fait pas rattraper à la différence de buts. Éliminée en cas de nul ou de défaite contre la Croatie.

5) Groupe E

Suède: qualifiée en cas de victoire ou de nul contre la Pologne; et en cas de défaite si la Slovaquie fait match nul contre l’Espagne (cas d’égalité à trois) et que la Pologne ne comble pas sa différence de but défavorable.

Slovaquie: qualifiée en cas de victoire contre l’Espagne et en cas de nul si la Pologne ne bat pas la Suède. En cas de nul et si la Pologne bat la Suède (cas d’égalité à trois), la Slovaquie sera qualifiée si elle a une meilleure différence de buts que la Suède.

Espagne: qualifiée en cas de victoire contre la Slovaquie.

Pologne: qualifiée en cas de victoire contre la Suède, à condition qu’il y ait un vainqueur entre Slovaquie et Espagne. Si la Pologne bat la Suède mais dans le même temps, Slovaquie et Espagne se neutralisent (cas d’égalité à trois), la Pologne sera qualifiée si elle comble sa différence de but défavorable.

6) Groupe F

France: qualifiée en cas de victoire ou de nul contre le Portugal, ou de défaite si Allemagne et Hongrie font match nul, ou de défaite si la Hongrie bat l’Allemagne et ne rattrape pas sa différence de buts (-3/+1). Troisième en cas de défaite contre le Portugal si l’Allemagne bat la Hongrie, de défaite si la Hongrie bat l’Allemagne et rattrape sa différence de buts (-3/+1).

Allemagne: qualifiée en cas de victoire contre la Hongrie, ou de match nul si le Portugal ne bat pas la France. Troisième en cas de match nul si le Portugal bat la France, ou de défaite si la France bat le Portugal. Eliminée en cas de défaite contre la Hongrie si la France ne bat pas le Portugal.

Portugal: qualifié en cas de victoire contre la France, ou de match nul si la Hongrie bat l’Allemagne. Troisième en cas de match nul si la Hongrie ne bat pas l’Allemagne, ou de défaite si l’Allemagne bat la Hongrie. Eliminé en cas de défaite si la Hongrie bat l’Allemagne.

Hongrie: qualifiée en cas de victoire contre l’Allemagne si la France bat le Portugal, ou en cas de victoire si la France perd et se fait rattraper à la différence de buts (+3/-1). Troisième en cas de victoire si la France fait match nul ou perd mais ne se fait pas rattraper à la différence de buts (+3/-1). Eliminée en cas de match nul ou de défaite.