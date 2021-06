«Les difficultés sont déjà là», constate Luis Enrique après Espagne - Pologne

Le sélectionneur Luis Enrique a constaté que «les difficultés sont déjà là» pour l’Espagne, accrochée 1-1 samedi par une Pologne qui «peut battre n’importe qui», et obligée de faire un résultat à son dernier match mercredi contre la Slovaquie pour se hisser en 8e de finale.

Avez-vous éprouvé de nouvelles difficultés face à la défense repliée de la Pologne?

«On espérait faire un meilleur match, et donner de la joie aux supporters... Mais il faut reconnaître le bon travail qu’ils ont fait. Ils ont pressé haut, bien défendu... ça a été un match difficile. Par moments, elle s’est retranchée dans son camp, mais plus souvent, elle a essayé de sortir de son camp et de presser haut. Mais c’est sûr qu’attaquer une défense repliée, c’est la chose la plus difficile dans le football. Et c’est difficile pour l’Espagne, mais aussi pour la France, pour le Brésil, pour Manchester City, le Barça, le Real... Tous».

La Pologne vous a-t-elle surpris?

«J’ai beaucoup aimé la Pologne. Ça m’a paru beaucoup plus dur de battre la Pologne que la Suède. Ils n’ont cessé d’attaquer, ils ont fait un match complet, ils nous ont posé des problèmes tout le match... J’ai vu une Pologne avec une claire mentalité offensive dès l’entame. J’aime bien ce que propose Paulo Sousa, il vient de commencer, il a encore du temps devant lui, mais j’aime les entraîneurs offensifs. S’ils jouent ainsi, ils peuvent battre n’importe quelle sélection, y compris la Suède. On verra qui mérite de passer à l’arrivée».

Vous attendiez-vous à cette situation au bout de deux journées? Vos objectifs ont-ils changé?

«Bien sûr! J’espérais avoir six points, 0 but encaissé, bien sûr, c’était ce que j’espérais! Tout le monde espère ça. Mais la réalité est autre. Le premier match, on méritait bien mieux, mais là disons qu’il n’y a rien d’injuste à ce match nul. C’est le football. En mars, on a eu des difficultés contre des adversaires bien plus faibles que ceux qui sont présents dans cet Euro. Les difficultés sont déjà là après deux journées, une pression qui n’arrive normalement qu’en 8e ou en quart de finale... Mais nous, c’est maintenant. On doit gagner, et c’est ce que l’on va faire».