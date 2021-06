Le débrief de la 9e journée: la France a déçu, la Mannschaft de retour, Thorgan Hazard incertain

Tout ce qu’il faut retenir de cette neuvième journée de l’Euro 2020 compilé en un seul article.

1. La France face à une mauvaise surprise en Hongrie

Les Bleus voulaient définitivement valider leur ticket pour les huitièmes. Il faudra patienter. Dans la Puskas-Arena surchauffée, les Bleus ont souffert face à des Hongrois courageux et solidaires et repartent avec un partage au gout amer, après avoir toutefois été menés.

+ À LIRE | VIDÉO | La France se loupe, accrochée par une courageuse équipe de Hongrie (1-1)

2. L’Allemagne signe un match fou

Les Allemands devaient impérativement éviter la défaite pour éviter de se faire peur. Ils ont fait mieux: une victoire face au Portugal, et avec la manière. Et dans le Groupe F, le suspense est totalement relancé entre la France (4 pts), l’Allemagne (3) et le Portugal (3).

+ À LIRE | VIDÉO | L’Allemagne se rassure avec une nette victoire face au Portugal

3. L’Espagne accrochée à nouveau

Après un partage décevant face à la Suède (0-0), la Roja avait une soif de revanche pour son deuxième match face à la Pologne. Les hommes de Luis Enrique ont mené, avant d’être rejoints et de… rater un pénalty à 1-1. Bilan, deux petits points pour l’Espagne

+ À LIRE | VIDÉO | L’Espagne partage face à la Pologne

4. Thorgan incertain, Batshuayi amuse

Un seul Diable manquait à l’entraînement ce matin: Thorgan Hazard. Le Brainois pourrait manquer le dernier match des Belges face à la Finlande.

A.?LIRE | Thorgan Hazard incertain pour la Finlande, son ligament interne du genou touché