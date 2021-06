VIDÉO | Quand Batshuayi se prend (encore) le ballon en plein visage à l’entraînement

Une scène qui fait penser à celle qui a fait le tour du monde contre l’Angleterre en 2018.

Depuis le début de l’Euro, Michy Batshuayi n’a pas encore eu droit à la moindre minute de jeu. Mais le joueur de Crystal Palace arrive quand même à se faire remarquer à l’entraînement, même s’il ne fait rien pour. Lors d’un exercice, Thomas Vermaelen a involontairement tiré sur l’attaquant qui a reçu le ballon en plein visage.

Heureusement plus de peur que de mal pour Batshuayi mais cette scène rappelle bien évidemment sa célébration lors du but d’Adnan Januzaj contre l’Angleterrelors de la dernière rencontre de poule de la Coupe du monde en 2018. À l’époque, le Diable avait repris le ballon dans le but de Pickford pour le dégager dans les tribunes. Sauf qu’il a maladroitement tiré sur le poteau, faisant revenir le ballon en plein sur son visage.