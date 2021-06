Antoine Griezmann déçu après le match nul contre la Hongrie: «Il a manqué de tout»

«On savait que ça allait être compliqué et on n’a pas réussi», résume le buteur du jour AFP

En égalisant à la 66e minute, Antoine Griezmann a permis à la France de ramener un point du déplacement de la France à Budapest, où les Bleus ont partagé l’enjeu face à la Hongrie (1-1) samedi lors de la 2e journée du groupe F de l’Euro.

«Il a manqué de tout. Il faisait très chaud, le terrain était sec, l’ambiance était énorme et on ne s’entendait pas sur le terrain, cela change nos habitudes», déclare Antoine Griezmann après cette rencontre qui s’est joué dans la fournaise de la Ferenc Puskas Arena, devant plus de 60.000 personnes. «Il fait super chaud, je suis cuit. Nous avions nos habitudes avec le silence dans les tribunes, on savait que ça allait être compliqué et nous n’avons pas réussi».

L’attaquant français n’est toutefois pas inquiet par rapport à la suite du tournoi. «Tu vois que même face à la Hongrie c’est dur, donc il va falloir bien préparer le match contre le Portugal», a-t-il dit au micro de BeIn Sport. «On a le groupe, on a vu quand Ousmane (Dembélé) est rentré, il peut faire la différence. On sait qu’on a le banc pour créer la différence à tout moment pendant un match, et c’est derrière qu’il faut qu’on soit solides comme (contre) l’Allemagne, comme on l’a fait pendant le match sauf sur une petite erreur. Il va falloir continuer à apprendre, à vouloir travailler, et améliorer deux-trois trucs demain».