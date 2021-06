VIDÉO | L’Allemagne se rassure avec une nette victoire face au Portugal

Les Allemands devaient impérativement éviter la défaite pour éviter de se faire peur. Ils ont fait mieux: une victoire face au Portugal, et avec la manière.

Après sa défaite inaugurale contre la France, les Allemands recevaient le troisième ogre du groupe de la mort, le Portugal. La Seleçao a mis beaucoup de temps à contourner le bloc hongrois lors du premier match mais s’est finalement imposée 3-0 grâce notamment à un grand Cristiano Ronaldo, auteur de deux buts.

L’Allemagne a entamé la rencontre de la meilleure des manières avec beaucoup d’enthousiasme et un pressing très haut. Les joueurs de Joachim Löw amenaient rapidement le danger devant le but de Rui Patricio avec plusieurs occasions dans les dix premières minutes de cette partie, dont un but annulé pour Robin Gosens, pour un hors-jeu de Serge Gnabry.

En football, dominer ne signifie pas tout. Sur leur première occasion, les Portugais vont ouvrir le score au bout d’une reconversion éclair parfaite conclue par l’inévitable Cristiano Ronaldo, impeccablement servi par Jota. Le Portugais inscrit là son 12e but dans un Euro, le troisième dans ce tournoi.

Les volontés allemandes seront récompensées. La Mannschaft va renverser le match pour revenir aux commandes: sur deux auto-buts portugais. C’est d’abord Kai Havertz, qui pousse Ruben Dias à la faute, sur un centre tendu d’un Robin Gosens intenable offensivement.

Puis le malheureux Raphaël Guerreiro – buteur face à la Hongrie d’ailleurs – était contraint à l’auto-but pour conclure une première période très rythmée. En seconde période, l’Allemagne fait le break sur une magnifique action collective, avec à la baguette un duo Gosens-Havertz magistral.

En seconde période, l’Allemagne allait faire le break sur une magnifique action collective, avec à la baguette un duo Gosens-Havertz magistral (51e, 1-3). Le même Gosens allait ponctuer une prestation complète par un but de la tête, bien servi par l’autre latéral de la Mannschaft, Joshua Kimmich (60e,1-4).

Une fois à l’abri, les Allemands allaient attendre la Seleçao, laissant le ballon au Portugal. Diogo Jota poussait le ballon au fond des buts de Manuel Neuer, sur un assist acrobatique de Cristiano Ronaldo (67e, 2-4) pour relancer un peu l’intérêt de cette rencontre. Renato Sanches d’un tir lointain frappait lourdement sur le poteau (78e). L’Allemagne restait bien organisée derrière et procédait sur contre, en contrôlant les échanges pour signer un succès important. Et relancer le suspense dans ce groupe F.

Le direct commenté