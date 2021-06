PHOTOS & VIDÉOS | Blegny-Mine: incroyable et authentique vestige de nos charbonnages wallons

L’infernal quotidien des mineurs

Comme précisé en amont, le grand intérêt du site aujourd’hui réside dans le fait qu’il offre la possibilité de se rendre véritablement compte de l’infernal quotidien des mineurs d’autrefois.

Si les galeries les plus profondes ne sont plus accessibles («Il fallait pomper l’eau en permanence, ce qui représentait un coût exorbitant», explique Maryline, guide locale et grande connaisseuse du site, de son histoire et de son fonctionnement), les visiteurs sont invités à descendre dans le puits d’origine pour atteindre -30 et -60 mètres sous terre, et y découvrir la noirceur des lieux.

Difficile d’imaginer que ces galeries obscures grouillaient autrefois de mineurs par dizaines. Romain VEYS

Les entrailles de la terre

« Il faut imaginer qu’aujourd’hui le site est calme, mais qu’autrefois il y avait un bruit constant et assourdissant», fait ainsi remarquer la guide Maryline, avant, à de multiples reprises de la visite, d’activer divers outils (marteau-piqueur à air comprimé, ventilateurs et autres locomotives servant à extirper les wagons - dits «berlines» - chargés de charbon).

Ce marteau-piqueur à air comprimé servait à percer les parois afin de vérifier qu’il n’y avait pas de poche d’eau de l’autre côté. Romain VETS

«Imaginez ces mineurs qui travaillaient en permanence dans ce bruit, il fallait crier pour se faire comprendre, il y faisait sombre, le travail était physiquement difficile...» Sans parler de la peur constante de tomber sur un coup de grisou, voire un coup d’eau.

Une berline stationne dans l’antique galerie située à 30 mètres sous le niveau du sol. Romain VEYS

Le travail de surface

Outre les entrailles de la terre, le site de Blegny-Mine permet également de visiter la galerie par laquelle les wagons (ou «berlines») remontaient pour gagner ensuite le lavoir-triage, l’atelier ou le terril voisin.

Depuis la galerie surélevée (12 mètres au-dessus du niveau du sol), les berlines remplies de résidus de roche s’en vont vers le terril. Romain VEYS

Le musée situé dans le bâtiment abritant l’ancien puits propose lui aussi une foule d’objets en lien avec la mine et l’histoire de celle-ci.