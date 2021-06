La Russie autorise à nouveau les vols vers la Belgique et d’autres pays de l’UE

La task force corona russe a décidé d’à nouveau autoriser les vols vers plusieurs États membres de l’Union européenne, dont la Belgique, mais aussi vers la Turquie, la Chine et les États-Unis, a fait savoir la vice-Première ministre Tatiana Golikova lors d’un briefing à la télévision.

Les vols vers la Turquie reprendront à partir du 22 juin, ceux vers la Belgique, les États-Unis, l’Italie, l’Irlande, la Bulgarie, Chypre et la Jordanie à partir du 28 juin.

La Russie élargira par ailleurs le nombre de vols vers la Grèce, l’Autriche, le Qatar, la Croatie et la Suisse, entre autres. Et la task force locale va proposer au gouvernement d’autoriser les citoyens chinois et du Liechtenstein à se rendre en Russie.

Vendredi, 19,7 millions de Russes avaient reçu une dose de vaccin contre le coronavirus, pour 16,1 millions ayant déjà bénéficié de deux injections.

Moscou a enregistré un nouveau record de cas de contaminations par le coronavirus samedi pour le deuxième jour consécutif, avec 9.120 infections en 24 heures, selon les chiffres du gouvernement.

Vendredi déjà, la capitale russe avait enregistré 9.056 cas, selon les statistiques publiées sur le site stopcoronavirus.rf. Le maire de Moscou Sergueï Sobianine a affirmé que cette flambée de Covid-19 était due au variant Delta, apparu en Inde.

Au vu de la situation dans le pays, le gouvernement conseille aux habitants de se revacciner après six mois.