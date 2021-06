«Un pas important vers la qualification» anglaise, estime Southgate

Si l’Angleterre n’a pas réussi à battre son ennemi héréditaire écossais, vendredi, le nul (0-0) est tout de même «un pas important vers la qualification» pour les huitièmes de finale de l’Euro, a estimé le sélectionneur anglais Gareth Southgate.

Êtes vous satisfait de ce point au vu du match?

«C’est un résultat plutôt mérité, avant tout. On n’a pas fait assez pour remporter ce match, on ne s’est pas créé assez d’occasions nettes pour le remporter, mais je ne pense pas qu’on méritait de le perdre non plus. Il faut féliciter l’Écosse qui a très bien défendu et qui a bien utilisé le ballon. On n’a pas trouvé de solutions, il y a eu des moments, sur les côtés, où on aurait pu trouver de l’espace contre eux, mais on n’a pas réussi à l’exploiter. Mais c’est un tournoi et c’est capital, quand on ne peut pas gagner, de ne pas perdre. (...) On doit garder en tête qu’un point est tout de même un pas important en direction de la qualification, qui est l’objectif principal pour nous».

Comment expliquez-vous les difficultés apparentes d’Harry Kane depuis le début du tournoi?

«Je pense qu’il faut regarder la prestation de toute l’équipe, l’utilisation qui a été faite du ballon et où on peut s’améliorer. C’est un problème général, cela ne concerne pas qu’une personne. L’Écosse a très bien manœuvré. Avec leurs 5 défenseurs, ils laissent très peu d’espace et sur tous les ballons remontés, ils ont été très agressifs et ont très bien défendu. Ce soir, nous n’avons pas trouvé la parade. On doit revoir le match et trouver les réponses pour le match contre les Tchèques».

Que pensez-vous des huées à la fin des supporters qui vous reprochaient de ne pas avoir fait entrer un quatrième attaquant?

«On avait quatre joueurs offensifs en comptant (Mason) Mount qui a joué tout le match. Je pense que si nous avions absolument eu besoin d’une victoire, sans que prendre de but n’ait d’importance, on aurait peut-être vu les choses différemment, si on avait été menés, par exemple. Mais c’était un match un peu désordonné où il n’y avait pas beaucoup de maîtrise et on gère notre tournoi autant qu’on gère un match. C’est facile de prendre des risques en fin de match et de perdre son organisation et de perdre le match dans les 5 dernières minutes. Et on se serait reproché ensuite de ne pas avoir géré le tournoi même si je comprends qu’on est à Wembley, dans un match contre l’Écosse et que tout le monde veut qu’on gagne (...) Les fans ont le droit de réagir comme ils veulent. On était aussi déçu de notre prestation et je comprends tout à fait leur réaction».

Propos recueillis en conférence de presse