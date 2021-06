VIDÉO | 100e cap de Dries Mertens: son message touchant à ses parents partagés par sa compagne

Le Diable Rouge a fêté face au Danemark sa 100e cap avec la Belgique. Il a tenu à remercier ses parents à l’aide d’une vidéo postée sur les réseaux sociaux de sa compagne.

Dries Mertens est centenaire! Depuis le 9 février 2011 et sa rentrée au jeu en lieu et place de Nacer Chadli face … à la Finlande, adversaire des Diables de ce lundi, l’avant de Naples a déjà disputé cent rencontres sous le maillot de la Belgique. Protocole Covid oblige, le Belge n’a pas pu fêter cela en famille. Il a donc trouvé une solution: envoyer une vidéo à ses parents pour les remercier. Et à en voir l’émotion de son papa, l’idée est plus que réussie!

Une fois la vidéo envoyée, le Diable de 34 ans a, par les mains de son épouse Katrin Kerkofs, offert un bouquet de 100 roses à sa maman. Une superbe intention d’un joueur qui a toujours mis sa famille en avant.