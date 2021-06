«Un point précieux de pris» pour le sélectionneur tchèque

L’entraineur tchèque était plus que ravi du point pris par ses troupes face à la Croatie qui place, provisoirement, sa nation en tête du groupe D.

Jaroslav Silhavy (sélectionneur tchèque après le match nul 1-1 contre la Croatie, à la télévision tchèque): «Je dois féliciter les gars. C’est vraiment un point précieux de pris face à un tel adversaire. Nous verrons ce que les chiffres nous réserveront, si ce sera suffisant. Pour l’instant, il nous faudra être prêts pour le prochain match. La Croatie nous a mis sous pression, mais malgré leurs occasions, leurs attaques n’ont pas été si dangereuses. À la fin du match ils avaient même l’air d’être satisfaits du résultat. Mais (les Croates) restent de grands joueurs. J’ai été surpris qu’ils n’attaquent pas davantage en première période. Ils nous ont laissés jouer et nous aurions dû être plus dangereux devant le but et ne pas nous contenter de la possession de balle. Il nous faut maintenant nous concentrer sur le dernier match (contre l’Angleterre) qu’il aurait été plus confortable de jouer en étant déjà qualifié».

Patrik Schick (buteur de la République tchèque contre la Croatie, à la télévision tchèque): (sur son penalty transformé): «Je sentais que je pouvais marquer, j’avais confiance, je n’étais pas complètement KO, juste le nez qui saignait, c’est tout. J’ai gardé du coton dans le nez, c’était donc difficile de respirer, mais j’y suis arrivé bien que ce n’était pas agréable. Je suis un attaquant, je veux toujours marquer. Nous avons essayé de bloquer Modric et finalement ils n’ont pas eu tellement d’occasions de marquer».

Vladimir Coufal (arrière droit de la République tchèque, après le nul 1-1 contre la Croatie, à la télévision tchèque): «Je pense que le résultat est satisfaisant, le point est mérité. Nous avons eu nos chances, mais eux aussi. Si je n’avais pas glissé je pense que j’aurais pu contrer le tir de Perisic, mais ça ne peut être une excuse. J’avais mis les mauvaises chaussures en seconde période. Nous sommes une équipe expérimentée, nous avons bien suivi notre plan de jeu, nous avons essayé d’avoir la possession, sans paniquer. Nous aurions pu avoir mieux, mais nous sommes heureux au final avec ce point de pris».