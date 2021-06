Un total de 65 cas positifs au Covid détectés à la Copa America au Brésil

5.458 tests PCR ont été réalisés dont 5.393 se sont révélés négatifs.

Un total de 65 personnes ont été testées positives au Covid-19 depuis le début de la Copa America le 13 juin au Brésil, a annoncé vendredi la commission médicale du tournoi de football qui se tient jusqu’au 10 juillet au Brésil.

Elle a précisé que 5.458 tests PCR ont été réalisés dont 5.393 se sont révélés négatifs et 65 positifs dont 46 parmi le staff des équipes, de l’organisation et du corps arbitral et 19 parmi les joueurs.

la Confédération sud-américaine de football, la Conmebol, affirme appliquer strictement le protocole sanitaire au cours des entraînements, des déplacements et des matches pour protéger les participants de la pandémie de Covid-19 et rester en communication permanente avec les autorités sanitaires brésiliennes.

La Conmebol avait reçu fin avril 50.000 doses du vaccin chinois Sinovac pour pouvoir vacciner les participants à la Copa America, la Copa Libertadores et la Copa Sudamericana.