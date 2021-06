Nouveaux assouplissements aux Pays-Bas, dont la fin de l’obligation du port du masque dès le 26 juin

L’obligation restera d’application uniquement dans les endroits où le maintien d’une distance de 1,5 mètre n’est pas possible, notamment dans les aéroports, les gares ainsi que dans les trains et les avions.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé vendredi de nouveaux assouplissements des restrictions contre le Covid-19 aux Pays-Bas, où le port du masque restera seulement obligatoire dans les transports publics et dans les collèges et lycées.

La nouvelle série d’assouplissements entrera en vigueur le 26 juin, a déclaré M. Rutte lors d’une conférence de presse.

À partir de cette date, le port du masque ne sera plus obligatoire partout où la distanciation sociale peut être respectée. Le gouvernement estime que cela n’est pas le cas dans les transports publics et les collèges et lycées.

Les discothèques pourront rouvrir leurs portes à des clients testés négatifs au préalable.

Les cafés et les restaurants seront autorisés à partir du 26 juin à diffuser les matchs de l’Euro de football sur grands écrans à l’intérieur et à l’extérieur, à condition que les clients puissent s’asseoir à 1,5 mètre les uns des autres.

«Les Pays-Bas font un grand pas» vers la vie sans restrictions, a déclaré le Premier ministre.

Le gouvernement évaluera «mi-août» la possibilité d’abandonner les gestes barrières telles que la distanciation sociale.

Depuis le 5 juin, les restaurants avaient pu de nouveau accueillir des clients à l’intérieur.

Le gouvernement néerlandais avait avant cela déjà mis fin au couvre-feu et autorisé les restaurants et les cafés à accueillir des clients en terrasse.

Depuis le début de la crise sanitaire, les Pays-Bas, qui comptent un peu plus de 17 millions d’habitants, ont enregistré plus d’un million et demi de cas de Covid-19 et la mort de plus de 17.700 personnes liée à cette maladie.