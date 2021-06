Euro: l’Angleterre change ses latéraux, Tierney présent pour l’Ecosse, suivez le match en direct

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a changé sa paire de latéraux pour son deuxième match du Groupe D, vendredi à Wembley, face à l’Écosse, où Kieran Tierney fait son retour.

Alors qu’il avait démarré contre la Croatie (1-0) avec Kyle Walker à droite et Kieran Trippier à gauche, bien qu’il soit un arrière droit de métier, le coach anglais a cette fois aligné Luke Shaw à gauche et Reece James à droite. Le reste de l’équipe est inchangée, en 4-3-3 avec Declan Rice, Kalvin Phillips et Mason Mount au milieu et une triplette d’attaque où Harry Kane est entouré de Phil Foden et Raheem Sterling. En cas de victoire, l’Angleterre pourrait assurer sa qualification pour les huitièmes de finale, après le nul entre Tchèques et Croates (1-1) à l’Hampden Park de Glasgow un peu plus tôt.

Côté écossais, c’est le retour du Gunnes Kieran Tierney en tant que défenseur central gauche, aux côtés de Grant Hanley et du milieu Scott McTominay qui descend d’un cran. Pour ce match déjà capital après leur défaite (2-0) contre les Tchèques, Steve Clarke a aussi choisi de titulariser le jeune milieu de Chelsea, Billy Gilmour (20 ans) dans son 3-5-2 habituel. Malgré 22.500 spectateurs autorisés à Wembley, il n’y aura que 2.600 «soldats» de la Tartan Army qui s’est cependant déplacée en nombre à Londres.

La pluie, qui est tombée pratiquement sans discontinuer depuis la nuit de jeudi, mais qui s’est arrêtée presque deux heures avant le coup d’envoi, n’a pas refroidi l’ardeur des supporters qui rêvent d’un exploit dans le temple du football.