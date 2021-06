VIDÉO | Le bijou d’Ivan Perisic face à la République Tchèque

Le Croate a planté un superbe but dans le cadre du deuxième match de la Croatie. Face à la République Tchèque, l’ailier n’a laissé aucune chance à Vaclik.

Ivan Perisic a inscrit un but tout aussi magnifique qu’important pour sa nation. Alors que la Croatie était menée 0-1 face à la République Tchèque, l’ailier, passé par Roulers et Bruges, a régalé la galerie. Course sur son flanc, dribble, frappe enroulée dans la lucarne opposée: tout y est!

Avec ce but, son vingt-deuxième en équipe nationale, le Croate de 32 a permis à son pays d’être encore en course dans cet Euro 2020 qui nous a déjà offert pas mal de buts splendides.