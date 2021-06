L’Antwerp présente son nouvel entraîneur, Brian Priske: «Il respire la volonté de gagner»

Brian Priske dit se réjouir de la pression inhérente aux futures prestations de l’Antwerp.

Le Royal Antwerp FC a présenté vendredi à la presse son nouvel entraîneur principal en la personne de Brian Priske. L’ancien joueur du Racing Genk et du Club de Bruges arrive du FC Midtjylland, club de division 1 danoise. «Brian respire la volonté de gagner et veut franchir la prochaine étape de sa jeune carrière d’entraîneur de haut niveau chez nous», a déclaré le directeur général Sven Jaecques.

Jaecques a nommé Priske en l’absence - toujours à l’heure actuelle - d’un nouveau directeur sportif au club anversois. Cependant, il est sûr d’avoir réalisé le bon choix pour le matricule 1. «Brian nous a convaincu avec ses connaissances: sur le football, sur la compétition belge et sur l’Antwerp. Toujours d’après Jaecques: «Il a déjà été champion lors de sa première saison en tant que jeune entraîneur du top niveau et a confirmé la saison suivante avec une deuxième place. Mais plus encore: il a pu expliquer comment il compte faire la même chose ici.»

Priske, lui-même, dit se réjouir de la pression inhérente aux futures prestations de l’Antwerp. «Je vais tout faire pour rendre au club la place qu’il mérite. En apparence, je suis quelqu’un d’assez calme, mais ça ne veut pas dire qu’il ne peut pas y avoir de feu en moi. J’aime gagner. Tout tourne autour du fait de travailler dur et de tirer le meilleur des joueurs.»

La composition exacte du groupe de joueurs, qu’il s’agisse des futures acquisitions ou de la conservation ou non de joueurs comme Dieumerci Mbokani et Didier Lamkel Zé, n’est pas encore claire. «Je ne vais pas parler au monde extérieur au sujet de joueurs ou de profils en particuliers», souligne Priske. «Nous allons discuter de cela en interne. Je ne vais pas non plus faire de déclarations au sujet du système de jeu. Je suis un adepte du pressing, d’un gros pressing et, à partir de là, tenter de se créer rapidement des opportunités et essayer de marquer.»