PHOTOS | Martine au Louvre: le 61e album sort le 23 juin

En invitant Martine à visiter ses prestigieuses collections, le Louvre reconnaît l’immensité du talent de Marcel Marlier qui était aussi peintre et sculpteur. L’album est le 61e tome des aventures de la fillette mondialement connue.

Lors de la cérémonie organisée récemment à Mouscron pour célébrer le nonantième anniversaire de la naissance de Marcel Marlier, sa veuve, Marie-Augustine, a reçu en primeur le 61e album des aventures de la jeune héroïne née en 1954 de la collaboration entre l’illustrateur herseautois et le scénariste normand (mais Tournaisien d’adoption), Gibert Delahaye.

Bien que leurs noms et prénoms figurent en couverture de ce nouvel album, «Martine au Louvre», ils n’ont bien entendu pas pu contribuer directement à la réalisation de l’ouvrage puisqu’ils nous ont quittés en 2011 pour le premier et en 1997 pour le second.

On retrouve toutefois dans cette nouvelle histoire à la fois la fraîcheur, la spontanéité, l’humour et la poésie qui caractérisent les aventures que vécut la jeune héroïne au fil des six dernières décennies. Martine au Louvre découvre notamment la Joconde… Casterman

Avec d’autant plus de justesse que les ayants droit des auteurs ont été étroitement associés à la réalisation de cet ouvrage répondant à la volonté du Louvre de faire découvrir la richesse de ses collections à un large public familial.

Une prouesse technique qui mêle dessins et photos

Pour réaliser cet album, le Louvre, en collaboration avec la maison Casterman, a donc choisi les salles et œuvres qu’il souhaite mettre en exergue; de l’incontournable Joconde de Léonard de Vinci au Tricheur à l’as de carreau de Georges de La Tour, en passant par le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault et les Saisons d’Arcimboldo. Martine passe ainsi d’œuvre en œuvre au gré de sa déambulation dans le musée, en traversant les époques, de l’Égypte ancienne aux révolutions de l’âge moderne. Mais quelles aventures ont traversé Léo et Martine.. Pour le savoir, il faudra attendre jusqu’à ce mercredi. Casterman

L’exploit technique consistait ici à mixer des dessins réalisés par Marcel Marlier lors de précédentes visites effectuées par Martine (à Pairi Daiza, notamment) avec des photos actuelles des salles et des œuvres du musée. La juxtaposition est bluffante de vérité.

La consécration pour un artiste trop souvent méconnu

Pour François Marlier, l’un des fils de Marcel, le choix effectué par le Louvre est une véritable consécration pour l’œuvre de son père. «C’est en quelque sorte un pied de nez à tous ceux qui raillaient papa considérant qu’il exerçait un art mineur», nous a-t-il confiés.

Or, c’est tout le contraire. « Papa admirait particulièrement Rembrandt, mais ce sont les impressionnistes qui l’ont surtout marqué. Il aimait Claude Monet et Vincent Van Gogh. La musique de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle l’accompagnera aussi toute sa vie, avec Satie, Debussy et Ravel», se souvient François. Les dessins s’intègrent parfaitement dans les photos actuelles du site. Casterman

Nous avons aussi pu personnellement apprécier les talents de peintre et de sculpteur de Marcel Marlier lorsque nous le rencontrions dans sa résidence froyennoise. Nous n’oublierons jamais la finesse des traits de ce visage sur une peinture à l’huile accrochée au mur de son espace de travail. Une œuvre représentant sa grand-mère, Odile, que Marcel Marlier avait réalisée alors qu’il était à peine âgé de dix ans. Son talent inné, il en perfectionna les techniques au cours de ses études artistiques au sein de l’institut Saint-Luc, à Ramegnies-Chin. Certains l’ignorent, mais Marcel Marlier a continué à pratiquer la peinture et la sculpture, des techniques qu’il maîtrisait avec une réelle dextérité. ÉdA

Marcel Marlier était un artiste au sens noble du terme, mais il n’en tirait aucune vanité. Pour lui, dessiner faisait partie de son quotidien. Perfectionniste, il n’hésitait pas à multiplier les croquis avant de coucher le dessin définitif sur le papier. Marcel Marlier était un perfectionniste. Avant de coucher un dessin sur le papier, il réalisait des dizaines de croquis. ÉdA

C’est ce travail et surtout cet immense talent qui sont aujourd’hui reconnus à leur juste valeur par l’un des plus grands musées du monde…