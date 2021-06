Twenty One Pilots et Faith No More également à l’affiche de Rock Werchter 2022

Les deux groupes seront sur les planches du festival le samedi 2 juillet 2022.

Twenty One Pilots et Faith No More seront également à l’affiche de Rock Werchter 2022, a révélé vendredi l’organisation du festival, qui verra sa formule adaptée aux mesures sanitaires. Les deux groupes américains rejoignent Pearl Jam et Metallica, précédemment annoncés.

«Twenty One Pilots est l’une des plus formidables ‘success stories’ du 21e siècle. Les chiffres sont d’ailleurs éloquents: ‘Blurryface’ (2015), qui a signé leur percée, est le premier album de l’ère numérique dont tous les morceaux ont reçu au moins une certification ‘or’ aux États-Unis», écrivent les organisateurs sur le site web de l’événement

Le groupe Faith No More est quant à lui «bien plus qu’un groupe à part, il marque aussi un tournant dans l’histoire de la musique. Dans les années ‘80, ses cinq membres ont été les premiers à fusionner metal, funk et hip-hop, jetant ainsi les bases de ce qu’on allait appeler le crossover. Leurs tubes ‘We Care A Lot’ et ‘Epic’ ont ouvert la voie à Nirvana et inspiré aussi Korn et Limp Bizkit».

Pearl Jam sera la tête d'affiche du jeudi 30 juin et Metallica du vendredi 1er juillet. Le festival se terminera le dimanche 3 juillet.

Après deux éditions annulées, Rock Werchter sera de retour l’année prochaine dans une formule adaptée aux mesures sanitaires anti-Covid, sous le nom de «Werchter Parklife». Des concerts seront organisés chaque jeudi, vendredi et week-end pendant tout le mois de juillet, avec un maximum de 2.500 visiteurs pour chaque date.

La vente de billets pour Rock Werchter 2022 débutera le mercredi 23 juin.