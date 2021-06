Le débrief du jour: le Codeco regonfle la bulle | Bilan des orages | Collision mortelle

Le Comité de concertation élargit la bulle de contacts, le bilan après les intempéries, une collision mortelle: voici le condensé de l’actualité de ce vendredi.

1. La bulle regonfle à 8 personnes

Le Codeco de ce vendredi se tient dans un climat positif. Et les assouplissements peuvent avoir lieu. Comme pour la bulle de contacts sociaux qui repasse à 8.

2. Le bilan des intempéries

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des orages et des pluies torrentielles ont touché notre pays, provoquant des dégâts plus ou moins conséquents un peu partout. On fait le point.

3. Collision moto contre camionnette

Une personne a été tuée et une seconde a été grièvement blessée lors d’un accident de la route impliquant une moto et une camionnette, vendredi matin à Virginal-Samme, dans l’entité d’Ittre, a-t-on appris auprès des pompiers et du parquet du Brabant wallon.

4. AstraZeneca doit livrer les vaccins

Coronavirus: AstraZeneca est contraint par la justice bruxelloise de livrer des vaccins en Europe, mais bien moins que ce que l’UE réclamait.

5. Déjà 4 noms contre la Finlande

Axel Witsel et Roberto Martinez ont fait le point au lendemain de la difficile victoire obtenue par les Diables face à de valeureux Danois. L’entraîneur a déjà annoncé quelques certitudes pour le prochain match.

