Victor Campenaerts va faire ses débuts sur le Tour de France

Victor Campenaerts disputera le Tour de France pour la première fois de sa carrière. Le détenteur du record de l’heure figure dans la sélection de huit coureurs dévoilée vendredi par Qhubeka ASSOS.

Campenaerts a disputé cinq fois le Giro et deux fois la Vuelta. Il a remporté cette année la 15e étape du Tour d’Italie, à Gorizia.

Qhubeka ASSOS a également annoncé la sélection de Nicholas Dlamini, le premier Sud-Africain noir à participer au Tour de France.

Dlamini (25 ans), qui a grandi dans un quartier du Cap, est passé par le centre africain monté par l’Union cycliste internationale (UCI) à Potchefstroom, en Afrique du Sud, avant de rejoindre l’équipe continentale Qhubeka basée à Lucques (Italie) puis la formation première.

Sa sélection au Tour est «un moment historique pour l’équipe sud-africaine car il devient le dernier coureur à passer de notre équipe de développement à l’UCI WorldTour, et à gagner sa sélection pour participer à la plus grande course cycliste du monde», a souligné Qhubeka ASSOS.

Depuis ses débuts professionnels en WorldTour en 2018, le Sud-Africain a couru à deux reprises la Vuelta (2019 et 2020). Il est sélectionné aux prochains JO de Tokyo.

L’Italien Fabio Aru, vainqueur de la Vuelta 2015 et d’une étape du Tour en 2017, l’Américain Sean Bennett, l’Australien Simon Clarke, l’Autrichien Michael Gogl, le Colombien Sergio Henao et l’Allemand Max Walscheid complètent la sélection.