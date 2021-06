Hello Summer: 5 événements à retenir pour votre été bruxellois

Hello Summer, l’événement estival de la Ville de Bruxelles, a déroulé son programme. Les rendez-vous sont innombrables. En voilà 5 à retenir pour préparer votre été.

«Cet été à Bruxelles constitue un rendez-vous immanquable, que l’on habite Bruxelles ou qu’on y soit de passage».

Elle annonce la couleur, Delphine Houba, échevine de la Culture: la Ville de Bruxelles veut être la capitale de la relance culturo-festive cet été. Avec sa force de frappe marketing et sa scène culturelle, elle se donne les moyens d’y arriver. Après l’annonce d’un premier test «clubbing» dès juin, la Ville déroule donc le programme de son événement estival Hello Summer. Les dates: du 12 juin au 29 août (et même un peu plus).

Pour rappel, Hello Summer est né en 2019. Il s’agit du successeur de la plage estivale Bruxelles les Bains, disparue pour cause de refonte urbanistique des berges du canal. Le concept: installer paillotes, beach-volley et dancefloor dans les quartiers. En 2020, l’événement avait été maintenu, mais avec une jauge quasi symbolique de 200 personnes à la Cité Administrative. En 2021, l’ambition revient.

Vous aussi? Dans la programmation sans fonds, L’Avenir puise 5 événements à tenir à l’œil en cirant vos slashs.

1 Depuis 100 ans avec Neder, Haren et Laeken

Ville de Bruxelles Le 30 mars 1921, Bruxelles, Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haren fusionnent pour former la Ville de Bruxelles. Vous calculez bien: ça fait pile 100 ans. La guindaille ne sera pas celle que les quartiers décentralisés de Bruxelles auraient pu escompter, mais elle a quand même lieu.

L’événement-phare, ce sont «Les Noces d’Eau» (samedi 3 juillet), qui marque le lien que les 4 entités entretiennent via le canal. Au programme: ateliers, podcast, contes racontés sur une péniche, concerts, conférence de l’historien Roel Jacobs, balades et fresques street-art. Les artistes se produiront… sur une scène flottante. Vous goûterez aussi la nouvelle pintje 100% brusseleir brassée pour l’occasion sur base d’une recette participative des citoyens.

2 Pour les concerts, direction la Cité Administrative

Les concerts de retour pour Hello Summer. Ville de Bruxelles

Pas de Brussels Summer Festival cet été. Mais la Ville garde la main sur les enceintes et les platines avec Back on Stage. Le nom de ce micro festival qui se tiendra du 3 août au 18 septembre parle de lui-même: il convie artistes et public à se retrouver «en vrai», enfin, sur la dalle de la Cité Administrative, au pied de la colonne du Congrès. Attention: il faudra réserver.

L’événement compte deux volets, dont les calendriers se chevauchent. Les concerts d’abord (3/08-22/08), du mardi au dimanche. Avec une jauge de 1.000 personnes, soit 5 fois plus qu’en 2020. Sont attendus les noms belges du moment, dont certains sont là depuis bien avant le virus: Sharko, Sacha Toorop, Tawsen, Alex Lucas, Mousta Largo, The Feather. Cocktails et salade de fruits sont aussi garantis. Viennent ensuite les DJ sets (6/08-18/09) pour lesquels un appel à candidature sera lancé.

3 Le Bois de La Cambre en symbole de la mobilité douce

La Cambre: le calme va revenir. BELGA

On sait combien le Bois de La Cambre a crispé politiquement ces derniers mois. On y a vu les politiques s’écharper quant à sa potentielle piétonnisation. On y a vu aussi les fêtards et les complotistes s’y rassembler pour castagner avec la police.

La Ville espère bien un retour au calme autour du lac. Elle y programme en tout cas une foule d’activités liées de près ou de loin à la mobilité douce. Un «S’ket park» accueillera trottinettes, rollers, BMX, cross sur ses 330m2 de surface lisse (2/07-19/09, avenue de Groenendael). Au kiosque du carrefour des Attelages, tables de ping-pong et plaine de jeu font patienter (16/07-30/09) en attendant les films en plein air sur le thème de la forêt (22 au 25/07). Enfin, le square des Sports s’installe avenue de Groenendael (18/07-08/08) et l’avenue du Panorama en spot mobilité douce (18/07-08/08).

4 Défiez les Red Flames

Les Red Flames seront à Neder cet été. BELGA

Les Diables ont beau parader, l’équipe nationale féminine aussi fait des étincelles sur les terrains de foot. Pour vous en convaincre, défiez les Red Flames le 8 août à Neder-Over-Heembeek.

Plus généralement, le sport sera partout cet été à Bruxelles. Les Brussels Sports Days (26/06-14/08) se déclinent ainsi en 8 samedis dans les centres et ailleurs. Il y aura du sport olympique (basket, sports de combat, athlétisme, hockey, rugby, foot) mais aussi des disciplines moins connues (3X3, pana, roller) et de la détente (yoga, zumba, crossfit, babyfoot, molky, pétanque). N’oubliez pas non plus les 40km du BXL Tour, course cycliste dans les rues de Bruxelles, le 29 août.

5 Détente et culture au Vaux Hall

Le Vaux Hall, cadre immanquable à Bruxelles. Ville de Bruxelles

Comment en 2020, le Vaux Hall, ancien temple festif de la bourgeoisie et de la noblesse bruxelloises dans le parc Royal, mitonne la recette parfaite pour vous inciter à la visite. La programmation de ce Vaux Hall Summer combine en effet la culture (ciné en plein air, concerts classiques, spectacles, DJ sets…), la détente (yoga, jeux de société, swing), le jeune public (guignol, ateliers) et le brunch du dimanche.