Un incubateur biotech va sortir de terre au parc Novalis à Marche d'ici fin 2022

Le Novalis BoostUp Center, un incubateur biotech, aura pour but d’aider les entreprises biotech avec une infrastructure de pointe.

Le parc scientifique Novalis, situé à Marche-en-Famenne, accueillera bientôt un petit nouveau, dont la mission sera de faire grandir les autres. Idélux a, en effet, annoncé que le Novalis BoostUp Center, un incubateur biotech, allait s’implante sur le parc scientifique. La construction vient de débuter. Et «d’ici fin 2022, les entreprises biotech qui souhaitent s’installer sur le Novalis Science Park pourront bénéficier d’une infrastructure d’accueil de pointe, précise Idélux. Le Novalis BoostUp Center est un bâtiment conçu pour fournir aux start-up un environnement adapté à leurs premières productions en prenant un minimum de risques financiers. En effet, celles-ci auront accès à des infrastructures modulaires avec des zones préqualifiées GMP (Good Manufacturing Practices1) adaptées à leur processus de fabrication. Grâce à cet outil, les start-up pourront s’implanter rapidement et facilement pour leur permettre de se concentrer principalement sur le développement des solutions biothérapeutiques de demain et ainsi d’assurer leur croissance.»

Au total, ce bâtiment pourra accueillir un maximum de 4 start-up actives dans les biotechnologies «dans un cadre dynamique de co-working et avec la possibilité de bénéficier d’un espace pouvant abriter des salles blanches préfabriquées».

Un subside de 2,7 millions

Cette infrastructure de 1900 m² comprendra un hall, des bureaux et un espace de laboratoires équipés. Le hall prévoit d’accueillir des containers équipés de salles blanches de grade C classifiées GMP. Ces containers pourront se connecter sur des équipements mutualisés tels que l’électricité, Ce chantier, dirigé par les bureaux Archipelago de Bruxelles et Ekium de Gosselies, a débuté le 7 juin.

Coût des travaux? Le montant s’élève à 4,055 millions€ HTVA, dont 2,727 millions de subsides puisque ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme de financement alternatif Sowafinal 2 du Plan wallon d’investissement.

«Le Novalis BoostUp Center sera un maillon supplémentaire de soutien au développement de l’écosystème biotechnologique dans le Luxembourg belge, conclut Idélux. Avec ses entreprises et partenaires, le parc scientifique Novalis apporte une pierre de plus à la renommée internationale de la Belgique dans le secteur des biotechnologies.»

Implanté en province de Luxembourg depuis 2014, Novalis Science Park est un parc scientifique de dix hectares dédiés à l’implantation des entreprises actives dans la santé animale et environnementale en soutien au développement de la santé humaine.