Covid: tout ce qu’il faut savoir ce vendredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce vendredi 18 juin.

Les articles sélectionnés par la rédaction Covid: moins de 700 contaminations par jour L nombre de patients dans les hôpitaux belges continue à nettement baisser. Actuellement, 555 personnes atteintes du Covid-19 se trouvent dans les hôpitaux (-32%) dont 236 en soins intensifs (-22%), indique vendredi Sciensano. + LIRE ICI La Belgique aura été vaccinée avant qu’arrive le CureVac Le résultat médiocre (47% d’efficacité) du vaccin anti-Covid de la firme allemande CureVac, lors de ses essais préliminaires sur 40 000 volontaires, va-il hypothéquer la stratégie de vaccination en Belgique? «Pas le moins du monde», rassure Christopher Barzal, le porte-parole de la Task Force. + LIRE ICI

1. Belgique

Affections des voies respiratoires: de l’asthme et plus d’odorat

Les affections des voies respiratoires inférieures et supérieures pourrissent la vie. On pourrait y remédier par une approche pluridisciplinaire et de nouveaux traitements, selon le Dr Gevaerts, Cataldo et Hellings.

+ LIRE ICI

La Belgique bientôt en vert? 100 patients en soins intensifs? Voilà les prochains objectifs

Les chiffres du coronavirus continuent de s’améliorer chez nous. Deux nouveaux objectifs seront prochainement atteignables, si la situation actuelle se poursuit.

+ LIRE ICI

L’Europe passe à l’orange… Pourquoi? Et alors?

Il y a quelques semaines, la carte de l’Europe était plutôt rouge. Elle devient orange. Cela montre que le coronavirus circule moins… Qui établit cette carte, que signifient ces codes couleurs, et à quoi cela sert-il?

+ LIRE ICI

2. Régions

Les visites à nouveau permises, sous conditions, dans les hôpitaux de Vivalia

Bonne nouvelle pour les patients des hôpitaux Vivalia, les visites vont à nouveau être permises, sous certaines conditions.

+ LIRE ICI

Vaccins: les 200.000 dernières invitations envoyées à Bruxelles

Coronavirus: à Bruxelles, la campagne de vaccination entame sa dernière ligne droite. La CoCom a entamé l’envoi des 200.000 dernières invitations par mail et SMS aux Bruxellois(e)s de 18 ans et plus.

+ LIRE ICI

L’aéroport de Charleroi installe une zone de vérification des documents de voyage

La nouvelle zone de contrôle des documents de voyage à l’aéroport de Charleroi sera opérationnelle dès ce lundi 21 juin, annonce vendredi Brussels South Charleroi Airport (BSCA).

+ LIRE ICI

Le CHC Notre-Dame en grève pour engager plus

Comme tous les hôpitaux privés du pays, le CHC Notre-Dame s’est mis en grève ce jeudi pour protester contre le manque de personnel.

+ LIRE ICI

PHOTOS | Le confinement dans l’objectif de 97 photographes

L’équipe de BrowniE souhaitait documenter la période du confinement via le regard de photographes. Des photos rassemblées dans une expo.

+ LIRE ICI

INFOGRAPHIES | 15e jour de baisse des nouveaux cas en Brabant wallon

Huit personnes sont toujours hospitalisées dans les deux unités Covid recensées en Brabant wallon, à savoir la clinique Saint-Pierre et les centres hospitaliers Jolimont. C’est un patient de moins que la veille, rapporte l’institut de santé publique Sciensano, ce vendredi matin.

+ LIRE ICI

3. Monde

Euro 2020: Moscou ferme sa fan-zone à cause d’une résurgence du Covid

Coronavirus: Moscou ferme sa fan-zone de l’Euro de football et interdit tout évènement de divertissement réunissant plus de 1.000 personnes en raison de la récente flambée des cas.

+ LIRE ICI

Espagne: le masque va tomber

Le masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur à partir du 26 juin en Espagne, où la situation sanitaire est en très nette amélioration, a annoncé ce vendredi le Premier ministre Pedro Sanchez.

+ LIRE ICI

4. Sport

Les fédérations sportives ont perdu plus de 32.000 affiliés en 2020

Le football enregistre la plus grande perte d’affiliés en chiffres absolus: en un an, l’ensemble des fédérations de la Fédération Wallonie-Bruxelles reconnues a perdu plus de 32.000 affiliés.

+ LIRE ICI