Violences faites aux femmes: une motion et un bouton d’urgence sur le site web de la Ville de Huy

Une motion relative à la lutte contre les violences faites aux femmes a été adoptée à Huy par la commission communale Égalité Femmes-Hommes, indique la Ville de Huy vendredi.

L’objectif de la motion est de combattre toutes les violences, qu’elles soient physiques ou psychologiques, intrafamiliales, que ce soit du harcèlement de rue, à l’école ou du harcèlement via Internet et les réseaux sociaux: «Loin d’être une motion qui se contente de condamner ces violences, la motion comporte des pistes de travail à mettre en place au niveau de la ville pour combattre activement cette problématique», précise la Ville dans son communiqué. «Cette motion encourage la Ville à intensifier ses efforts dans la lutte contre les violences et discriminations à l’égard des femmes et des filles».

La commission Égalité Femmes-Hommes demande aux autorités de faire de la lutte contre les violences et discriminations une priorité, la mise en place de campagnes de sensibilisation, d’information et de conscientisation ainsi qu’une formation du personnel en contact avec la population: «La prochaine étape est la mise en œuvre de ce travail collectif. Il y aura par exemple la création d’un onglet, avec un bouton d’urgence, sur le site internet de la Ville de Huy pour permettre aux victimes de violences d’appeler à l’aide de manière discrète», ajoute Adrien Housiaux, échevin de la Citoyenneté en charge de l’Égalité Femmes-Hommes et de l’Égalité des chances.

Afin d’avoir une vision globale sur la problématique, la commission a travaillé de manière transversale, participative et inclusive et ce en collaboration avec les différents partis politiques, le service Prévention, le CPAS, le PCS, la CGSP et la Police ainsi que les associations féministes hutoises suivantes: Égalité et Solidarité au Féminin, Huy-Clos, Vie Féminine, Femmes Solidaires, le Conseil des Femmes Francophones de Belgique, Dora Dorës, et le Collectif Femmes Condroz Huy Hesbaye.