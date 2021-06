Covid | Vaccins: les 200.000 dernières invitations envoyées à Bruxelles

Au vu du nombre de nouvelles personnes éligibles, la CoCom qui s’attend à de nombreuses réservations, recommande aux candidats à la vaccination de consulter régulièrement la plateforme Bru-Vax pour voir les créneaux disponibles et s’inscrire. BELGA

Coronavirus: à Bruxelles, la campagne de vaccination entame sa dernière ligne droite. La CoCom a entamé l’envoi des 200.000 dernières invitations par mail et SMS aux Bruxellois(e)s de 18 ans et plus.

Les Bruxellois âgés de 18 ans et plus peuvent prendre un rendez-vous à partir de 18h, ce vendredi, pour se faire vacciner, a annoncé ce vendredi la Commission Communautaire Commune de Bruxelles.

Les jeunes de 16 et 17 peuvent quant à eux s’inscrire sur la liste d’attente.

Dans la capitale, la campagne de vaccination entame sa dernière ligne droite. Depuis jeudi, la CoCom a entamé l’envoi des 200.000 dernières invitations par mail et SMS (qui seront suivies d’un courrier postal) aux Bruxellois(e)s de 18 ans et plus qui peuvent dès 18 heures prendre rendez-vous dans un des 10 centres de vaccination.

Toute personne résidant à Bruxelles qui a plus de 18 ans peut donc s’inscrire à la vaccination à l’aide de leur numéro de registre national, en ce compris, celles qui sont éligibles depuis plusieurs semaines.

Au vu du nombre de nouvelles personnes éligibles, la CoCom qui s’attend à de nombreuses réservations, recommande aux candidats à la vaccination de consulter régulièrement la plateforme Bru-Vax pour voir les créneaux disponibles et s’inscrire ou, pour les personnes qui ont des difficultés à aller sur internet, d’appeler le Call-Center au 02/214.19.19 dès samedi.

Les noctambules pourront se faire vacciner sur rendez-vous le 21 juin de 17 heures à 22 heures dans le centre de vaccination de Pachéco, situé Boulevard Pachéco, 42 à 1000 Bruxelles.

La CoCom, rappelle que depuis lundi dernier, les personnes résidant en Région de Bruxelles-Capitale de 65 ans et plus peuvent se rendre sans rendez-vous dans un des dix centres de vaccination bruxellois pour se faire vacciner.

La CoCom a enfin encouragé les jeunes adultes bruxellois connaissant une personne âgée qui n’est pas encore vaccinée à lui proposer de l’accompagner.