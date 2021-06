Les visites à nouveau permises, sous conditions, dans les hôpitaux de Vivalia dès ce lundi 21 juin

Bonne nouvelle pour les patients des hôpitaux Vivalia, les visites vont à nouveau être permises, sous certaines conditions.

La situation revient peu à peu à la normale dans les hôpitaux de la province de Luxembourg. Preuve en est, Vivalia a annoncé le retour à la phase zéro et la reprise des visites, sous conditions, dès le 21 juin. «L’évolution positive de la pandémie du Covid, de manière générale comme dans l’ensemble de nos hôpitaux, conjuguée au taux de plus en plus important de vaccination de la population, permet de revenir à la phase zéro du plan Surge Capacity et d’autoriser la reprise des visites dans nos différents sites hospitaliers, note Fabian Namur, porte-parole de Vivalia. Après avis de l’Inspecteur d’Hygiène Fédéral, le Comité de direction élargi de Vivalia a décidé que l’ensemble des hôpitaux généraux de Vivalia redescendra en phase zéro dès le lundi 21 juin puisque moins de 15% des lits de soins intensifs réservés aux patients Covid sont occupés actuellement. Ce matin, dans nos hôpitaux, nous comptions 2 patients Covid en soins intensifs à Marche et 2 patients Covid en hospitalisation classique à Arlon.»

Concrètement, la phase zéro n’impose plus aucune contrainte en matière de réservation de lits de soins intensifs pour des patients Covid. «Mais le Comité Hospital & Transport Surge Capacity précise que, en cas de hausse des cas Covid, nous devons être capables de réactiver la capacité réduite pendant deux semaines dans un délai de 48 heures», ajoute Fabian Namur.

Quelles conditions pour les visites?

Une bonne nouvelle en amenant une autre, le Comité de direction élargi de Vivalia a également décidé d’autoriser à nouveau les visites dès lundi 21 juin sous certaines conditions:

– Une personne par patient et par jour;

– Les visites se font en chambre durant les horaires prévus;

– Pas de visiteurs de moins de 18 ans autorisés sauf en maternité où la fratrie est acceptée et dans les cas exceptionnels (situation critique, fin de vie, etc.) moyennant accord du médecin Chef de service;

– Les visites ne sont pas autorisées pour les patients Covid.

Il est également à noter que des conditions particulières sont d’application dans certains services (pédiatrie, etc.), Toutes les informations sont à retrouver sur le site https ://www.vivalia.be/page/covid-19-mesures-au-sein-de-vivalia

Vivalia précise encore que certaines mesures sont ou restent d’application afin de maintenir la sécurité des patients, des visiteurs et du personnel, comme le port du masque, la désinfection des mains dès l’entrée de l’hôpital et avant d’entrer dans la chambre; le respect de la distanciation sociale ou encore se présenter au bureau des infirmières pour indiquer sa présence. Enfin, les fleurs, bibelots ou autres objets sont toujours interdits, tout comme l’accès aux visites si vous présentez des symptômes du Covid.