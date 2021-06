La pollution du Zwijndrecht inquiète aussi en Wallonie, casse-tête pour les marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse, rencontre avec Remco Evenepoel: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 18 juin.

1. Affections des voies respiratoires: de l’asthme et plus d’odorat

Les affections des voies respiratoires inférieures et supérieures pourrissent la vie. On pourrait y remédier par une approche pluridisciplinaire et de nouveaux traitements, selon le Dr Gevaerts, Cataldo et Hellings.

2. Pollution à Zwijndrecht: inquiets, les Wallons?

Et si la pollution au PFOS en Flandre concernait aussi la Wallonie? Soit par exportation des terres, soit par héritage industriel «propre» à notre Région?

3. Tarif prosumer: prendre ce qui a été donné?

Le cas d’un couple de propriétaires interpelle: après avoir installé des panneaux pour leurs locataires, ils devront payer le tarif prosumer!

4. Ambiance des grands soirs pour les Diables dans un home tournaisien

Ambiance digne des grandes soirées footballistiques au home Moulin à Cailloux, pour voir les Diables rouges jouer face au Danemark. Il n’y a pas d’âge pour s’enflammer pour les Diables.

5. Un détenu agresse une gardienne, il se dit victime d’une cabale

Un homme né en 1984 est accusé d’agression verbale et physique contre une gardienne de prison. Il se dit victime d’une cabale.

6. À Ham-sur-Heure-Nalinnes, la difficile saison des marches

Toutes les marches de l’entité, sauf Jamioulx, sortiront cet été. Mais leur organisation s’annonce comme un véritable casse-tête pour les comités.

7. Train et bus: comment améliorer la mobilité vers Luxembourg-Ville

Comment améliorer la mobilité vers Luxembourg-Ville à l’horizon 2050. Des experts des régions frontalières ont émis des pistes de réflexion.

8. Un clip tourné sur le pont des Trous dévoilé pour la Fête de la Musique

En juillet 2019, le performer live Grégory Mathon alias «Marathon» profitait des derniers jours du pont des Trous avant la démolition de ses arches pour tourner un clip.

9. Evenepoel dévoile sa préparation: «D’abord 2 semaines à Livigno»

Le défilé des athlètes du Team Belgium à l’Olympic Boutique, mise en place jusqu’au 15 juillet par le COIB, s’est poursuivi ce jeudi avec une visite très attendue, celle de Remco Evenepoel.

10. Le regard de Teklak: «On avait besoin de la force tranquille de KDB»

Kevin De Bruyne a apporté toute sa sérénité aux Diables, selon notre consultant Alex Teklak: «Forcément, De Bruyne a tout changé. Comment? En apportant ce liant qui a manqué chez ceux qui ont commencé et qui ont subi la loi des Danois, leur intensité. Je ne sais pas si beaucoup auraient pu tenir le choc face à une telle furia, incessante.»

