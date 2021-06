Chute de poteau à la rue des jardins, à Limal

Un poteau électrique est tombé ce vendredi matin à la rue des Jardins. Il sera remplacé ce samedi.

Les équipes techniques du Réseau d’énergies de Wavre (REW) ont dû intervenir tôt ce vendredi matin à la rue de Jardins, dans le quartier de Profondsart à Limal.

Vers 5 h 15, les riverains ont entendu un bruit sourd vers 5 h 15 du matin quand le poteau s’est couché sur la voirie.

Les équipes du REW sont très vite arrivées pour sécuriser les lieux et la ligne électrique. Il n’y a heureusement pas eu de coupure de courant et les seuls dégâts ne concernent que le vieux poteau en bois, qui a été débité et dégagé par l’équipe d’intervention du REW.

Un nouveau poteau et son éclairage public seront posés ce samedi par les équipes du REW.