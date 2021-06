Intempéries: la N568 fermée à la circulation à hauteur de Fleurus, des caves inondées

La N568 Farciennes-Jumet à hauteur de Fleurus est fermée à la circulation vendredi matin à la suite d’inondations, a indiqué CIC Hainaut. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est dénombre une quarantaine d’appels pour des caves inondées.

La chaussée a été fermée à la circulation vendredi matin à hauteur de Fleurus et de la borne kilométrique 9.9 vers la N90 à Châtelineau à la suite d’inondations, a annoncé CIC Hainaut.

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont reçu la nuit de jeudi à vendredi une quarantaine d’appels à la suite de l’orage qui a traversé la région de Charleroi. «C’était essentiellement pour des caves inondées et des pompages d’eau. Mais la moitié de ces interventions n’ont plus été nécessaires puisque l’eau s’est évacuée toute seule ou parce qu’il n’y avait pas assez d’eau accumulée pour effectuer un pompage», a précisé Michel Mean, porte-parole de la zone de secours.