«Le show KDB», «Masterclass», «Danemark fantastique»: De Bruyne, le héros de la nation pour la presse européenne

La Belgique a eu chaud. Très chaud même. Pendant plus de 45 minutes, elle a été bousculée comme rarement en première période. Malgré tout, elle est parvenue à revenir puis s’imposer après une deuxième mi-temps bien plus aboutie.

Pour la presse européenne, cette victoire porte un nom: celui de Kevin De Bruyne. Rentré à la pause, le laser de Manchester City a tout changé. Comme l’indique notamment Eurosport. «Passée complètement à côté de son sujet pendant la 1re période, la Belgique est malgré tout parvenue à s’imposer face au Danemark, ce jeudi à Copenhague (1-2). Ce renversement de situation porte le sceau de Kevin De Bruyne, entré à la pause et auteur d’un récital, ponctué d’un but et d’une passe décisive. Du grand art, tout simplement.»

La une du journal L'Équipe du vendredi 18 juin



🗞 Le journal > https://t.co/5ledE5PVvr pic.twitter.com/bLNh0wWpVY — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 18, 2021

Même son de cloche de la part du journal L’Equipe qui désigne KDB comme homme du match. «Entré à la mi-temps, Kevin De Bruyne, de retour, a métamorphosé le visage de la Belgique, qui a renversé le Danemark (2-1).»

Pour le Parisien aussi, l’entrée de Kevin De Bruyne donne de bonnes perspectives pour les Diables: «Un but et une passe décisive, la formidable entrée de Kevin De Bruyne qualifie les Diables Rouges» titre le journal. Dans ses pages, nos confrères de la capitale française parlent même du «Show KDB». «Entré au retour des vestiaires après une première période dominée par le Danemark, le milieu offensif a renversé la situation avec toute sa classe et son talent» pointent-ils.

Master class de la part de KDB

En Angleterre aussi, KDB a fait des émules. Pour Sky Sports, il s’agit d’une «master class de la part de KDB.» «Ne nous y trompons pas: De Bruyne a été la clé de la victoire de la Belgique dans ce match. Le Danemark est bien meilleur que la Russie et les Danois étaient bien supérieurs au numéro un mondial en première période. Mais De Bruyne, avec toute son habileté et sa qualité, a renversé le jeu. (...) Il était tout simplement de classe mondiale. Il a amélioré tout le monde autour de lui et a redonné confiance à la Belgique.»

Pour le média britannique, Romelu Lukaku mérite aussi les éloges. «Lukaku mérite également beaucoup de crédit. Il a été privé de service en première mi-temps, mais a été l’instigateur des deux buts. Avec De Bruyne, il continue d’être l’un des joueurs les plus importants de Belgique.»

La Gazzetta dello Sport a également voulu souligner la prestation de KDB. Tout comme celle du Danemark en première période. «Quel match à Copenhague au nom d’Eriksen. Finalement, le Danemark est battu et lundi, il sera contraint de battre la Russie pour espérer la deuxième ou se trouver dans les meilleurs troisièmes» commence le quotidien sportif italien. «Un Danemark fabuleux en première période. Une Belgique fantastique en deuxième qui peut remercier KDB d’être entré à la 46e avec deux actions fantastiques qui ont inversé le résultat.»