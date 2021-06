VIDÉO | «Les Diables rouges aiment Coca-Cola», quand Martinez et Lukaku vont à contre-courant

Le sélectionneur national Roberto Martinez et Romelu Lukaku ont réagi à leur manière à la saga Coca-Cola, depuis que Ronaldo a voulu dissimuler la marque en déclarant qu’il valait mieux boire de l’eau, en conférence de presse.

Il n’a sans doute pas eu conscience de la portée de son geste, mais depuis que Cristiano Ronaldo a écarté les bouteilles de Coca face à lui en conférence de presse, on ne parle presque plus que de ça.

D’ailleurs, trois jours plus tard, l’UEFA a rappelé le joueur à l’ordre. Une polémique que les Belges ont décidé de prendre avec humour. En effet, ce jeudi après le duel Danemark – Belgique, l’homme du match Romelu Lukaku a donné sa vision sur la marque et elle est bien différente de celle de la star Portugaise. «Coca-Cola, appelez Roc Nation (l’agence qui gère ses sponsors), on peut travailler ensemble», a rigolé le buteur.

Roberto Martinez, de son côté, a conclu sa conférence de presse en déclarant: «Les Diables rouges aiment Coca-Cola».