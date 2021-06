JO 2020: l’Autrichien Dominic Thiem, 5e mondial, renonce à disputer les JO de Tokyo

L’Autrichien Dominic Thiem, 5e joueur mondial de tennis, a annoncé jeudi qu’il renonçait à participer au tournoi des Jeux Olympiques de Tokyo cet été (24 juillet-1er août), ne se sentant «pas prêt à jouer à son meilleur niveau».

Double finaliste à Roland-Garros en 2018 et 2019, Thiem a été éliminé dès le 1er tour cette année. L’an dernier le joueur de 27 ans avait remporté l’US Open, son 17e et dernier titre ATP à ce jour, et été finaliste du Masters.

Un peu plus tôt dans la journée, le N.3 mondial l’Espagnol Rafael Nadal, 35 ans, médaille d’or en 2008 aux JO de Pékin, avait lui aussi annoncé son retrait des JO afin de «laisser son corps récupérer». Il a aussi renoncé à s’aligner à Wimbledon qui débute le 28 juin.