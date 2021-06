VIDÉO | Les Pays-Bas dominent l’Autriche et se qualifient pour les huitièmes de finale

En s’imposant 2-0 contre l’Autriche, les Pays-Bas ont décroché leur ticket pour les huitièmes de finale.

Ils n’ont pas été aussi virevoltants que face à l’Ukraine. Reste que, s’ils se sont montrés moins aventureux offensivement que face à la bande de Shevchenko, les Néerlandais ont démontré davantage de maîtrise et de maturité face aux Autrichiens. Preuve que le système – tant critiqué avant le début du tournoi – de de Boer est hybride. Il peut tout autant être utilisé pour contrôler, contenir et absorber les assauts de l’adversaire que pour créer le surnombre offensivement et asphyxier.

Face à l’Autriche, à Amsterdam, les pions du sélectionneur local ont encore davantage pris leurs marques. Stekelenburg a assuré entre les perches. Le retour tant attendu de de Ligt a, comme prévu, apporté plus de sérénité dans l’arrière-garde et permis à Blind de participer à la construction. Le trio de l’entrejeu, où Wijnaldum et de Jong s’occupe des transitions et de la création et de Roon d’un important abattage, est très complémentaire. Alors que les latéraux Dumfries et van Aanholt endossent parfaitement leur rôle de piston, la complémentarité entre le pivot Weghorst et Depay prend progressivement forme.

Justement, s’il était resté muet face à l’Ukraine, le Lyonnais qui est cité avec insistance du côté du FC Barcelone a ouvert le score sur penalty. Un coup de pied de réparation obtenu (suite à l’intervention du VAR) par Dumfries, la nouvelle coqueluche chez nos voisins du Nord.

Auteur d’une solide performance, le latéral du PSV a à nouveau mis en alerte les quelques prétendants qui se sont manifestés cette semaine (l’Inter et Everton notamment). Il s’est même offert le second but néerlandais au bout d’une phase sur laquelle il a pu encore exposer son incroyable condition physique. Sur un contre excellemment orchestré, Malen, parti à la limite du hors-jeu, a fixé Bachmann puis décalé le cuir vers Dumfries, à qui il ne restait qu’à conclure.

Trop rarement inquiétés par les Autrichiens d’Alaba peu inspirés, les Oranje enregistrent donc une clean sheet et bouclent un parfait 6 sur 6. De quoi prendre confiance et rendre la rencontre face à la Macédoine du Nord de ce lundi superflue, puisqu’ils sont d’ores et déjà certains de terminer en tête du groupe C. Au vu des possibilités que de Boer a à sa disposition, les Néerlandais ont encore une grosse marge de progression et de quoi grandir au fil du tournoi. Une réalité confirmée par la montée au jeu décisive de Malen par exemple.Les Autrichiens, quant à eux, joueront une rencontre décisive face à l’Ukraine lundi. Le vainqueur de ce duel sera assuré d’avancer en huitièmes en compagnie des Oranje