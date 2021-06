Hjulmand «fier» de son équipe malgré la défaite contre la Belgique

Le Danemark a donné plus que du fil à retordre à la Belgique jeudi malgré la défaite 1-2 pour la 2e journée du groupe B de l’Euro.

«Je suis seulement déçu par le résultat. Je ne savais pas quoi attendre de ce match mais je suis tellement fier de mon équipe. Les joueurs ont montré de la qualité, quelques jours seulement après avoir presque perdu un de leurs meilleurs amis. Ils ont totalement dominé la meilleure équipe du monde. Nous avons utilisé toute l’énergie présente dans le stade et les joueurs ont été solides dès le début. Je remercie tout le monde pour soutien. Chrsitian va encore vivre des semaines difficiles mais nous sommes là pour lui. Nous allons battre les Russes, notre Euro n’est pas encore fini.», a expliqué Hjumland après le match.

Après le coup de sifflet final, Hjumland est tombé dans les bras de Romelu Lukaku, équipier d’Eriksen à l’Inter Milan. «Lukaku a fait forte impression. C’est une personne fantastique et un bon ami d’Eriksen. Il m’a dit qu’il était reconnaissant que Christian est encore en vie. Le football est une des plus belles choses au monde. Cela va au-delà des religions et des frontières. Nous appartenons à la même famille.»

Auteur d’une excellente prestation à la tête de l’attaque danoise, Martin Braithwaite était également impressionné par les conditions de jeu. «Nous avons montré que nous étions forts mentalement, que nous voulions jouer pour Eriksen et notre pays. Tout le stade était derrière nous. C’était très spécial. Je suis fier d’être Danois et de jouer pour cette équipe.»