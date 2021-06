Romelu Lukaku: «Martinez était déçu à la mi-temps»

La Belgique est passée par le chas de l’aiguille jeudi contre le Danemark dans un match aux deux visages.

Romelu Lukaku, désigné homme du match, a évoqué le discours de Roberto Martinez à la mi-temps. «Il était forcément déçu. Il nous a dit que nous ne pouvions pas commencer un match de la sorte, surtout en étant une équipe expérimentée comme la nôtre. Il a changé notre tactique en plaçant Kevin De Bruyne en faux 9 et en mettant Yannick Carrasco et moi davantage sur les flancs», a expliqué Lukaku.

«Nous avons aussi eu une meilleure maitrise dans l’axe du jeu après la pause, nous avons su trouver les espaces et mieux fait circuler le ballon. On a pu nous créer des occasions et les concrétiser», a ajouté Lukaku, qui a apprécié le premier but, signé Thorgan Hazard, dans sa conception. «J’ai pensé que Kevin De Bruyne allait tirer mais il a les qualités supplémentaires pour voir les autres joueurs disponibles et Thorgan Hazard était le mieux placé.»

Le joueur de l’Inter Milan a été impressionné par le début de match lors duquel le Parken Stadium, transcendé, a porté son équipe. «Le public a joué un grand rôle. Le Danemark a débuté le match avec beaucoup plus d’intensité et d’envie que nous. Pourtant, on s’attendait avant le match à avoir des difficultés si nous agissions de la sorte», a ajouté Lukaku, concédant que la Belgique avait perdu beaucoup trop de ballons.

La Belgique, grâce à sa victoire 1-2, est assurée de disputer le 2e tour de cet Euro 2020.