VIDÉO | oBelgix a suivi Danemark – Belgique: stress, ambiance, folie

Présent parmi les 400 supporters des Diables hier soir à Incourt, oBelgix a mis le feu. Et sa potion magique distribuée à la mi-temps a fait son effet.

«La recette de ma potion magique? Du noir, jaune, rouge»

Nous sommes à la mi-temps du match entre la Belgique et le Danemark et l’ambiance n’y est pas. Les Belges sont menés 0-1 et ce n’est pas bon.

Présent sur le site du club de football du SR Incourt, là où il a joué pendant de nombreuses années, oBelgix se décide alors à sortir son arme secrète. Il installe son chaudron magique au milieu de la tribune et rassasie les spectateurs présents. «Puisse l’effet de ma potion remonter jusqu’à Copenhague.»

Il n’y a pas d’âge pour supporter les Diables rouges. © Jacques Duchateau

Aller jusqu’au bout

Il ne pensait pas si bien dire… On assiste à une autre deuxième mi-temps, le public apprécie la montée au jeu de De Bruyne puis celles de Witsel et Eden Hazard. «Maintenant, le match peut commencer», prévient Luc, venu à Incourt en famille avec ses deux garçons, Tom et Mathias. «Ils ont école demain mais ils n’ont pas d’examens et comme le match est à 18 h, ce n’est pas trop tard et on a fait une exception.»

Dans le public, l’ambiance monte d’un ton. oBelgix lance quelques «Ola» pendant que la fanfare de Dongelberg monte le son. «Nous sommes habitués à jouer lors de matches de foot, précise Vincent Fontaine. On est sponsorisés par la famille Wilmots, on a déjà été jouer pour Marc à Schalke et au Standard. On a un répertoire consacré au foot et on espère maintenant pouvoir jouer jusqu’à la finale.»

Obelgix à Incourt © Jacques Duchateau © Jacques Duchateau

C’est bien parti. Menée 0-1 dès la 2’, la Belgique égalise par Thorgan Hazard puis De Bruyne fait 2-1, offrant aux Belges leur ticket pour les huitièmes de finale.

«C’est génial», lance Vincent Charlet, le président d’Incourt. Il apprécie l’ambiance, le public aussi.

La rencontre se poursuit mais son issue ne fait plus aucun doute. La Belgique a gagnéet Obelgix peut se projeter: «Les gars ont montré qu’ils avaient des ressources et on va aller au bout.»