«Un implant dans mon cerveau», trafic de tracteurs volés, bourgmestre sous protection… ces étonnantes histoires judiciaires

Il n’est pas dans la même réalité que la nôtre mais l’homme s’exprime très bien. Y compris lorsqu’il raconte que son beau-père lui a mis un implant dans le cerveau; Trois frères sont accusés d’avoir mis en place une organisation criminelle basée sur le vol et le recel de tracteurs et autres engins agricoles… histoires judiciaires surprenantes survenues cette semaine en Wallonie.

Conflit de voisinage, vol, infraction au code de la route, agression, autant de motifs de se retrouver face au tribunal. S’il existe une multitude d’alternatives pour l’éviter, force est de constater que nos tribunaux sont pleins. Face à ces hommes et ces femmes pris en défaut: un juge. À lui de juger les arguments de chacun pour ensuite opter pour la compréhension, le sermon et parfois la punition.

L’Avenir vous invite à découvrir ces petites scènes insolites de vos tribunaux mais aussi des tranches de vie.

1. «On m’a mis un implant pour pirater mon cerveau»

C’est un homme qui présente bien, qui s’exprime tout aussi bien. Même dans ses «délires», il y a une certaine cohérence. Sa réalité n’est clairement pas la nôtre mais il ne cherche même plus à convaincre, las de ne pas être entendu. «On dit que je suis fou, d’accord. Je ne veux même plus me défendre, je ne veux plus parler de tout ça à part devant vous parce que j’y suis bien obligé. J’accepterai de toute façon le jugement et je ferai ce qu’on me dira», explique-t-il calmement au juge.

Le prévenu reproche à son ex-beau-père de lui avoir «fait mettre un implant cochléaire ainsi qu’un implant oculaire». Pour le contrôler à distance

2. Trois frères à la tête d’un trafic de tracteurs volés

Les tracteurs font souvent rêver et briller les yeux des petits garçons. Trois jeunes frères en auraient fait un business… illégal! Ils sont soupçonnés d’avoir monté une organisation criminelle basée sur le vol et le recel de tracteurs et autres engins agricoles. En 2018, plusieurs agriculteurs de la région ont en effet été dépossédés de leurs outils de travail.

Les trois frères contestent, en partie.

4. La saisie des chiens se termine en coups et nécessite de placer le bourgmestre sous protection

Doische, le 12 juin 2019. Une certaine appréhension règne parmi les deux policiers et la vétérinaire du service de bien-être animal de la Région wallonne. Ils s’apprêtent à intervenir au domicile d’une dame qui accueille une dizaine de chiens.

De fait, l’accueil est plutôt hostile. Et la situation va rapidement s’envenimer. Jusqu’à devoir placer le bourgmestre sous sécurité.

5. Obligés de démonter leur chalet

Le Domaine des Marcassins, où a été construit le chalet, «n’a pas pour vocation d’être de l’habitat permanent». Et les travaux d’agrandissement du chalet n’avaient pas de permis d’urbanisme.

Les propriétaires d’un chalet se trouvant sur le Domaine des Marcassins à Neffe (Bastogne) auront un délai de 8 mois pour démonter leur chalet et remettre la parcelle en état.

6. Vandalisme et sabotage: ils s’installent sur place pour se défendre… mais finissent au tribunal

Deux conteneurs en bois marin, une «Tiny House», un chalet… Ces jeunes maraîchers ont opté pour le très léger pour venir s’installer dans ce joli coin de Buissonville (Rochefort) où ils font pousser les légumes depuis 2017.

Mais visiblement, la présence de ces jeunes gens ne plaît guère à certains.

En janvier 2018, leurs serres-tunnels seront lacérées. Et deux mois plus tard, ce sont trois cents arbres fruitiers qu’ils venaient de planter qui ont été coupés par quelqu’un qui ne leur voulait pas que du bien.

Pour empêcher de nouveaux actes de vandalisme, ils se sont installés sur les lieux.

Ce sera aussi le début de leurs ennuis judiciaires.

7. Il vole l’ordinateur de sa bourgmestre et tente de craquer son code

Héroïnomane sévère, les besoins mensuels de Christophe se chiffraient à 1 800€! Un argent qu’il trouvait en volant tout ce qui lui tombait sous la main. Des outils au préjudice d’une société privée de plafonnage. Mais aussi une débroussailleuse dérobée au directeur de l’ASBL qui l’hébergeait! Et pour couronner le tout, un PC portable appartenant à la première citoyenne de sa commune, Rochefort.

8. Un dépôt de fumier qui risque d’avoir de coûteuses conséquences

Après un contrôle, l’agriculteur a omis de déplacer son tas de fumier de 10 mètres. Un manquement qui risque de lui coûter cher. Mais l’agriculteur charge l’agent constatateur.

