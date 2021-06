VIDÉO | Euro 2020: la boulette de Jason Denayer sur le 1-0 du Danemark contre la Belgique

La surprise du chef dans la composition d’équipe belge a été l’origine du rapide but d’ouverture danois.

Les Diables rouges ont été cueillis à froid ce jeudi au Parken de Copenhague. Face à des Danois surmotivés, les Belges ont encaissé dès la 2e minute sur un but de l’attaquant Yussuf Poulsen.

Un goal précipité par une perte de balle de Jason Denayer. Le Lyonnais, préféré en défense centrale à un Dedryck Boyata pourtant convaincant samedi lors de la victoire en Russie, a tenté une passe dans l’axe mal calibrée et mise à profit par les «Danish Dynamites».

Ce but de Poulsen est le deuxième but le plus rapide de l’histoire, a précisé la plateforme de statistiques Opta. L’attaquant danois a fait trembler les filets de Thibaut Courtois après une minute et 39 secondes jeudi. Le record du but le plus rapide est d’une minute et 5 secondes, détenu par le Russe Dmitri Kirichenko lors de l’Euro 2004 contre la Grèce.

Il détrône Robert Lewandowski qui avait marqué après une minute et 40 secondes face au Portugal il y a cinq ans.