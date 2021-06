Dries Mertens entre dans le club des centenaires

Titulaire contre le Danemark ce jeudi lors de la 2e rencontre de la Belgique lors de cet Euro 2020, Dries Mertens compte désormais la bagatelle de 100 caps avec les Diables Rouges. Le Louvaniste de 34 ans rejoint donc ses contemporains Jan Vertonghen, Axel Witsel, Toby Alderweireld et Eden Hazard dans ce groupe très restreint.

Appelé pour la première fois en 2010 alors qu’il portait encore les couleurs du FC Utrecht, il a dû patienter jusqu’en février 2011 pour faire ses débuts en faveur de l’équipe nationale. C’est contre la Finlande au stade Jules Otten, l’ancienne enceinte de La Gantoise, que Dries Mertens va enregistrer ses premières minutes sur la scène internationale en montant au jeu pour Nacer Chadli peu avant l’heure de jeu.

Passé par le PSV Eindhoven (2011-2013) avant d’arriver à Naples, où il est entré dans la légende en devenant le meilleur buteur de l’histoire du club italien, Mertens a aussi marqué le football noir-jaune-rouge. Le ‘lutin de Louvain’ affiche des statistiques impressionnantes et a été décisif à de nombreuses reprises. Compilant 21 buts et 30 passes décisives, il a notamment donné la victoire aux Diables Rouges lors de leur délicate entrée en matière contre l’Algérie à la Coupe du monde 2014 d’un tir puissant à la 80e minute. Quatre ans plus tard, il a marqué contre le Panama dans le premier match d’un Mondial 2018 ponctué à la 3e place, meilleur résultat belge de l’histoire.

Plus récemment, il a décidé de l’issue du match de Ligue des Nations contre le Danemark en septembre 2020, déjà au Parken. Il a adressé un corner pour Jason Denayer sur l’ouverture du score avant de plier le match à l’entame du dernier quart d’heure, à la conclusion d’une phase confuse.

Malgré une concurrence élevée, l’émergence récente de jeunes pousses comme Jérémy Doku ou encore l’évolution de Leandro Trossard, Mertens apparaît toujours comme un premier choix pour Roberto Martinez. Peu avant le début de l’Euro, le Catalan a encore loué les qualités de son joueur. «On oublie l’influence qu’il peut avoir sur le jeu et sa capacité à guider ses équipiers», avait assuré le sélectionneur. En l’absence de fans dans les stades en raison de la pandémie, on a effectivement pu constater que Mertens était un leader vocal de la phalange belge, n’hésitant jamais à replacer et encourager ses équipiers ou encore pour lancer le pressing au moment opportun.

La Belgique, qui peut se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de victoire contre les Danois, comptent désormais cinq centenaires dans son effectif, plus que n’importe quelle autre nation de cet Euro. L’équipe nationale pourrait même en ajouter un sixième si elle venait à se qualifier pour la finale et que Romelu Lukaku (93) jouait tous les matches d’ici là.