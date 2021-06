Coca-Cola n’utilisera plus de plastique vierge pour ses bouteilles en Belgique

Coca-Cola annonce jeudi que l’entreprise n’utilisera plus de plastique vierge (d’origine fossile) pour ses bouteilles, à l’exception du bouchon et de l’étiquette, à partir de cet été en Belgique et au Luxembourg.

La gamme complète passera à du plastique 100% recyclé avec une empreinte carbone réduite jusqu’à 70%, estime la marque.

Selon l’entreprise, cette décision nécessite un investissement de plus de 10 millions d’euros par an et permettra d’économiser 14.000 tonnes de plastique vierge chaque année.

Les emballages représentent actuellement 43% des émissions totales de CO2 des activités de Coca-Cola European Partners.

«La prochaine étape importante est de rendre nos emballages circulaires d’ici 2025, ajoute An Vermeulen, «country director Belgique-Luxembourg. «Pour y parvenir, la collecte des bouteilles doit encore s’améliorer. Actuellement, 92% de nos bouteilles sont collectées en Belgique. Ce n’est certainement pas un mauvais résultat, mais nous pouvons faire mieux. Il n’est pas toujours facile de collecter les emballages sur la voie publique, ce qui fait que les bouteilles finissent parfois comme déchets sauvages dans la nature.»